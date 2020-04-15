Лаутаро Мартинес организовал поставку медицинского оборудования и средств защиты в больницы родного города

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес организовал поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты в больницы родного города. Об этом сообщил мэр аргентинского Баия Бланка Эктор Гай.
Всего за последний месяц Мартинес оплатил две поставки. Они, в частности, включали 1000 пар резиновых перчаток, 6500 защитных костюмов.
- Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 118000 человек.
- В Аргентине заражено более 2000 человек.
Источник: Ole