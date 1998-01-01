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    Daily Mail: Кейн готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн согласен продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    По информации Daily Mail, 26-летний футболист готов рассмотреть предложение от манкунианцев, несмотря на нежелание своего клуба продавать форварда конкурентам.

    • «Тоттенхэм» оценивает Кейна в 200 миллионов фунтов.
    • В текущем сезоне игрок забил 17 голов в 25 матчах.
    • С начала января он восстанавливается после разрыва подколенного сухожилия.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      pavlovsashabaar 52 минуты назад


      Карантин и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://surl.li/btnu

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      Рейтинг: +477

      кто там 2 часа назад

      не многовато ли напов в му? в Реал пусть идёт.

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      Рейтинг: +9541

      DeStar > кто там 2 часа назад

      в реале их больше 10)

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      Рейтинг: +477

      кто там > DeStar 2 часа назад

      А по факту 1, только старый алжирец)
      Вон Йовича + Бэйл + небольшая доплата за Кейна и лет на 5 есть топ нап.

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