Daily Mail: Кейн готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн согласен продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
По информации Daily Mail, 26-летний футболист готов рассмотреть предложение от манкунианцев, несмотря на нежелание своего клуба продавать форварда конкурентам.
- «Тоттенхэм» оценивает Кейна в 200 миллионов фунтов.
- В текущем сезоне игрок забил 17 голов в 25 матчах.
- С начала января он восстанавливается после разрыва подколенного сухожилия.