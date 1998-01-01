Daily Mail: Кейн готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн согласен продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По информации Daily Mail, 26-летний футболист готов рассмотреть предложение от манкунианцев, несмотря на нежелание своего клуба продавать форварда конкурентам.