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  • «Ахмат – сила». Визеу прокомментировал информацию о его желании уехать в Бразилию во время пандемии

«Ахмат – сила». Визеу прокомментировал информацию о его желании уехать в Бразилию во время пандемии

12 апреля 2020, 20:57
2

Форвард «Ахмата» Фелипе Визеу опроверг информацию о том, что бразильские игроки грозненского клуба хотят покинуть Россию и уехать в Бразилию до возобновления тренировок. Ранее сообщалось, что бразильцы «Ахмата» пожаловались на отказ отпустить их на родину, так как границы России закрыты из-за пандемии COVID-19.

«После двух моих лайвов в инстаграме в одном русском издательстве вышло интервью якобы от моего имени, где говорится, что мне и моей семье некомфортно в Грозном из-за распространившейся коронавирусной инфекции. В своих лайвах я наоборот говорил, что мне живется спокойно в Грозном со своей семьей, что мы чувствуем себя здесь в безопасности. Все, что написано в этом интервью, – неправда. С тех пор, как я перешел в «Ахмат», Грозный стал мне вторым домом. Спасибо всем! Обнимаю! Фелипе Визеу. «Ахмат» – сила!», – написал футболист в инстаграме.

  • РПЛ приостановлена из-за пандемии COVID-19 минимум до 31 мая.
  • «Ахмат» идет в турнирной таблице чемпионата на последнем месте, набрав 20 очков в 22 матчах.

Источник: Инстаграм Фелипе Визеу
Россия. Премьер-лига Ахмат Визеу Фелипе
Комментарии (2)
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Hektor 84
1586716528
Та что леги в РПЛ такие пиз. даболы. Сначала языком молотят, потом заднюю включают.
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