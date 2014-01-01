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    «Ахмат – сила». Визеу прокомментировал информацию о его желании уехать в Бразилию во время пандемии

    Форвард «Ахмата» Фелипе Визеу опроверг информацию о том, что бразильские игроки грозненского клуба хотят покинуть Россию и уехать в Бразилию до возобновления тренировок. Ранее сообщалось, что бразильцы «Ахмата» пожаловались на отказ отпустить их на родину, так как границы России закрыты из-за пандемии COVID-19.

    «После двух моих лайвов в инстаграме в одном русском издательстве вышло интервью якобы от моего имени, где говорится, что мне и моей семье некомфортно в Грозном из-за распространившейся коронавирусной инфекции. В своих лайвах я наоборот говорил, что мне живется спокойно в Грозном со своей семьей, что мы чувствуем себя здесь в безопасности. Все, что написано в этом интервью, – неправда. С тех пор, как я перешел в «Ахмат», Грозный стал мне вторым домом. Спасибо всем! Обнимаю! Фелипе Визеу. «Ахмат» – сила!», – написал футболист в инстаграме.

    • РПЛ приостановлена из-за пандемии COVID-19 минимум до 31 мая.
    • «Ахмат» идет в турнирной таблице чемпионата на последнем месте, набрав 20 очков в 22 матчах.

    Источник: Инстаграм Фелипе Визеу

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2319

      Hektor 84 1 час назад

      Та что леги в РПЛ такие пиз. даболы. Сначала языком молотят, потом заднюю включают.

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      Рейтинг: +2110

      alarm > Hektor 84 53 минуты назад

      у вас там в тарасофке принято заднюю включать (гыгы)

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