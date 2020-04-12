«Ахмат – сила». Визеу прокомментировал информацию о его желании уехать в Бразилию во время пандемии

Форвард «Ахмата» Фелипе Визеу опроверг информацию о том, что бразильские игроки грозненского клуба хотят покинуть Россию и уехать в Бразилию до возобновления тренировок. Ранее сообщалось, что бразильцы «Ахмата» пожаловались на отказ отпустить их на родину, так как границы России закрыты из-за пандемии COVID-19.

«После двух моих лайвов в инстаграме в одном русском издательстве вышло интервью якобы от моего имени, где говорится, что мне и моей семье некомфортно в Грозном из-за распространившейся коронавирусной инфекции. В своих лайвах я наоборот говорил, что мне живется спокойно в Грозном со своей семьей, что мы чувствуем себя здесь в безопасности. Все, что написано в этом интервью, – неправда. С тех пор, как я перешел в «Ахмат», Грозный стал мне вторым домом. Спасибо всем! Обнимаю! Фелипе Визеу. «Ахмат» – сила!», – написал футболист в инстаграме.