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    Рахимич – о пандемии в России: «Запретили продавать алкоголь, но люди были недовольны и власти пошли на уступки. Водка убивает коронавирус»

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич рассказал в Боснии и Герцеговине о профилактических мероприятиях в России в условиях пандемии. С его слов, в стране запрещали продавать спиртное.

    «Когда ввели чрезвычайные меры, в России запретили продавать алкоголь. Люди были настолько недовольны, называли водку лекарством, и властям пришлось пойти на уступки. В каких-то регионах запрет действовал несколько дней.

    Представляю, как в России пьют водку во время карантина. С ними никакой коронавирус ничего не сделает, в водке 60-70 градусов. Она любую инфекцию убивает», – считает Рахимич, чьи слова приводит Sport.avaz.ba.

    • Из-за пандемии как минимум до 31 мая приостановили РПЛ.
    • По всему миру от инфекции умерло более 108000 человек.
    • ЦСКА в РПЛ идет пятым.

    Источник: Sport.avaz.ba

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    Сегодня, 09:29
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2512

      Давид59 31 минуту назад

      Интересно откуда он черпает информацию? Вроде в Москве жил. Не удивлюсь если в полной версии интервью есть и про медведей на улицах

      0
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      Рейтинг: +5568

      Антибиотик 31 минуту назад

      Все больше убеждаюсь, есть мужики, а есть бабы базарные.

      0
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      Рейтинг: +1193

      житель СПб 39 минут назад

      Вот такие горе-люди приезжают в Европу из России и рассказывают сказки. Изобретатель и распространитель гадостей о нашей стране! Именно такие говорили раньше, что у нас медведи по улицам бегают...

      1
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      Рейтинг: +408

      фанат джигурды 1 час назад

      60-70 градусов в водке?
      Её запрещали, но потом пошли на уступки?

      Что там такое забористое Рахимич принял в Боснии???

      0
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      Рейтинг: +2782

      Борат 2 часа назад

      Что он несёт?
      Какие 60-70 градусов ?
      Да и никто не запрещал это пойло для свиней !
      Гыгы
      Стыдно за рылов!

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