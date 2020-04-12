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  • Рахимич – о пандемии в России: «Запретили продавать алкоголь, но люди были недовольны и власти пошли на уступки. Водка убивает коронавирус»

Рахимич – о пандемии в России: «Запретили продавать алкоголь, но люди были недовольны и власти пошли на уступки. Водка убивает коронавирус»

12 апреля 2020, 09:29
15

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич рассказал в Боснии и Герцеговине о профилактических мероприятиях в России в условиях пандемии. С его слов, в стране запрещали продавать спиртное.

«Когда ввели чрезвычайные меры, в России запретили продавать алкоголь. Люди были настолько недовольны, называли водку лекарством, и властям пришлось пойти на уступки. В каких-то регионах запрет действовал несколько дней.

Представляю, как в России пьют водку во время карантина. С ними никакой коронавирус ничего не сделает, в водке 60-70 градусов. Она любую инфекцию убивает», – считает Рахимич, чьи слова приводит Sport.avaz.ba.

  • Из-за пандемии как минимум до 31 мая приостановили РПЛ.
  • По всему миру от инфекции умерло более 108000 человек.
  • ЦСКА в РПЛ идет пятым.

Источник: Sport.avaz.ba
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рахимич Элвир
Комментарии (15)
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фанат джигурды
1586674937
60-70 градусов в водке? Её запрещали, но потом пошли на уступки? Что там такое забористое Рахимич принял в Боснии???
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житель СПб
1586679248
Вот такие горе-люди приезжают в Европу из России и рассказывают сказки. Изобретатель и распространитель гадостей о нашей стране! Именно такие говорили раньше, что у нас медведи по улицам бегают...
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Антибиотик
1586679681
Все больше убеждаюсь, есть мужики, а есть бабы базарные.
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Давид59
1586679703
Интересно откуда он черпает информацию? Вроде в Москве жил. Не удивлюсь если в полной версии интервью есть и про медведей на улицах
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кто там
1586683558
60-70 градусов это абсент или спирт ваще та. Водка -40 а учитывая что в россии на народе экономят, то и того меньше.
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Hektor 84
1586686843
Что он дуру гонит? Где запрещали и главное кто? Та и в каком магазине он такую крепкую водку видел?
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Hektor 84
1586686952
Завтра выйдет опровержение. Я такого не говорил, меня не так поняли. Я русских алкашами не называл.
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Дедуктор
1586690461
Нравился мне Рахимич своей игрой за ЦСКА. Отличная линия защиты была. Возможно, лучшая в истории российского футбола. Но ... удивил. Столько лет в России провел. И так не узнал. Что в водке 40 град. Больше бывает в роме, но никак не в водке. Со времен придумавшего и обосновавшего такую градусность Менделеева.
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Граф2019
1586692784
Рахимич прав! но только как лекарство! и в меру, градусы на вкус...
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bset
1586696503
Водка мозги убивает. То-то большое количество русских (видимо окончательно пропитых) до сих пор считают, что угроза надуманная, и вообще это заговор Китая, США и других врагов ватников.
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