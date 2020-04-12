Рахимич – о пандемии в России: «Запретили продавать алкоголь, но люди были недовольны и власти пошли на уступки. Водка убивает коронавирус»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич рассказал в Боснии и Герцеговине о профилактических мероприятиях в России в условиях пандемии. С его слов, в стране запрещали продавать спиртное.

«Когда ввели чрезвычайные меры, в России запретили продавать алкоголь. Люди были настолько недовольны, называли водку лекарством, и властям пришлось пойти на уступки. В каких-то регионах запрет действовал несколько дней.

Представляю, как в России пьют водку во время карантина. С ними никакой коронавирус ничего не сделает, в водке 60-70 градусов. Она любую инфекцию убивает», – считает Рахимич, чьи слова приводит Sport.avaz.ba.