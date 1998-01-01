Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    Мелкадзе – о главной футбольной мечте: «Победа со «Спартаком» в Лиге чемпионов»

    Нападающий Георгий Мелкадзе рассказал, чего мечтает добиться в своей футбольной карьере.

    «Это победа в Лиге чемпионов за «Спартак»! Гол в финале не будет приоритетом. Хоть 30 матчей не буду забивать, главное – поднять этот трофей», – ответил Мелкадзе на вопрос, как он себе представляет самый главный момент футбольной карьеры.

    • Форвард – воспитанник «Спартака».
    • Текущий сезон игрок проводит в аренде в «Тамбове».
    • В активе Мелкадзе шесть голов и три ассиста в 13 матчах.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:23
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +427

      elessar arnor 1 час назад

      выход в евровесну..с третьего места..в лиге европе точно пройти куда дальше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1506

      starche 2 часа назад

      Глупее придумать ничего не возможно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4140

      JTherry > starche 1 час назад

      "глупее придумывает" и мюллер с фурсэнкой, они тоже мечтают подержаться за этот Кубок... плохо это - совсем не мечтать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      моэм 5 часов назад

      Оставь мечты , всяк в Спартак входящий...но мечтать не вредно - вредно не мечтать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2794

      Борат 5 часов назад

      Спартак это клуб невольника и мужеложца ! Позор пищевику !
      Гыгы

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1100

      "supermax" > Борат 5 часов назад

      нехило у тебя бомбит...а скажи еще че-нить на идиотском)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2794

      Борат 5 часов назад

      Рылы, добавьте мне минусов, а то так стыдно за вашу петушатню тарасовскую !
      Гыгы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2794

      Борат 5 часов назад

      Пищевик в европе просто днище !
      Зеро-титули!
      Гыгы

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2794

      Борат 5 часов назад

      Рылы, позор вам !
      Гыгы

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +311

      Ziklop 5 часов назад

      Ну мужик это никак не сбудется со Спартаком или другим клубом. Очереди из топ клубов на тебя нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3392

      Alekxei Z. 6 часов назад

      Жора, что-то через чур несбыточное захотел.
      Давай для начала вернись и помоги чемпионом России стать, это более реально.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2794

      Борат 8 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Стыдно за пищевик !
      Ему не то что из группы лиги чемпионов не выйти, ему туда даже не попасть во веки !!! Из пердива даже в кубок матч премьер не позовут ! Гыгы
      Позор петушиным рылам из тарасовки !!!

      -9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22659

      VVM1964 > Борат 8 часов назад

      Я так понимаю здесь принцип такой - " кто громче всех кричит - держите вора " , правильно - Петушара )))

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76045
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru