Мелкадзе – о главной футбольной мечте: «Победа со «Спартаком» в Лиге чемпионов»

Нападающий Георгий Мелкадзе рассказал, чего мечтает добиться в своей футбольной карьере.

«Это победа в Лиге чемпионов за «Спартак»! Гол в финале не будет приоритетом. Хоть 30 матчей не буду забивать, главное – поднять этот трофей», – ответил Мелкадзе на вопрос, как он себе представляет самый главный момент футбольной карьеры.