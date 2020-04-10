Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Русский футболист Сахневич – о матче в Малайзии: «После ливня воды по колено. Зрители спустились с трибун и баннерами вычерпали»

    Бывший нападающий «Луча» Эдуард Сахневич рассказал о своем периоде карьеры в Малайзии.

    «В 2012-м я попал в Малайзию. Туда я впервые привез семью. Мы были просто в шоке от того, что получили. Люди платят огромные деньги, чтобы съездить на две-три недели на отдых, а у нас все это было включено. Обалденные условия, как в лучших клубах Европы: машина, апартаменты двести квадратов, огромный бассейн, джакузи. Финансовые условия тоже на уровне – около пяти тысяч долларов. У меня был не контракт, а просто отдых.

    Ехал даже не чтобы играть, а ради общения. Это был хороший опыт даже не с футбольной точки зрения, а с политической. Там познакомился с очень влиятельными людьми: с президентом Брунея, с агентом ФИФА. Он впоследствии открыл свой бренд – Kubba, который стал весьма популярным в Азии.

    Перед одной игрой пошел тропический ливень. Воды по колено. Судьи вышли, повтыкали палки, но отменять игру не стали. Полный стадион зрителей. Они спустились с трибун, взяли рекламные баннеры и ими вычерпывали воду, чтобы игра состоялась», – заявил Сахневич.

    Русский футболист Сахневич – о тренировках в «Краснодаре»: «Галицкий на красном «Феррари» с открытым верхом заезжал прям на поле, выпрыгивал, бегал на двусторонке, в квадрате стоял»

    Источник: «Гол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2020 20:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76045
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru