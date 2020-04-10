Русский футболист Сахневич – о матче в Малайзии: «После ливня воды по колено. Зрители спустились с трибун и баннерами вычерпали»

Бывший нападающий «Луча» Эдуард Сахневич рассказал о своем периоде карьеры в Малайзии.

«В 2012-м я попал в Малайзию. Туда я впервые привез семью. Мы были просто в шоке от того, что получили. Люди платят огромные деньги, чтобы съездить на две-три недели на отдых, а у нас все это было включено. Обалденные условия, как в лучших клубах Европы: машина, апартаменты двести квадратов, огромный бассейн, джакузи. Финансовые условия тоже на уровне – около пяти тысяч долларов. У меня был не контракт, а просто отдых.

Ехал даже не чтобы играть, а ради общения. Это был хороший опыт даже не с футбольной точки зрения, а с политической. Там познакомился с очень влиятельными людьми: с президентом Брунея, с агентом ФИФА. Он впоследствии открыл свой бренд – Kubba, который стал весьма популярным в Азии.

Перед одной игрой пошел тропический ливень. Воды по колено. Судьи вышли, повтыкали палки, но отменять игру не стали. Полный стадион зрителей. Они спустились с трибун, взяли рекламные баннеры и ими вычерпывали воду, чтобы игра состоялась», – заявил Сахневич.

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