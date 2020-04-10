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  • Тимощук: «Оптимальнее всего будет доиграть чемпионат, если это не будет угрожать здоровью»

Тимощук: «Оптимальнее всего будет доиграть чемпионат, если это не будет угрожать здоровью»

10 апреля 2020, 09:52
2

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о возможном возобновлении чемпионата России.

– Ты сам думаешь, какое развитие событий оптимальное?

– Лично мне кажется, что оптимальнее всего будет доиграть чемпионат, если это не будет угрожать здоровью.

Во-первых, не так много матчей осталось, всего 8 туров. И чтобы потом не возникало никаких вопросов по местам в еврокубках и на вылет.

Считаю, что борьба за место в Лиге чемпионов будет очень интересной. То же самое касается и нижней части турнирной таблицы.

– Понятно, что сценарий, при котором «Ахмат» вылетит из Премьер-лиги, это сценарий, в котором всем придется извиняться.

– В нижней части турнирной таблицы все еще более запутанно, чем наверху. Поэтому я и говорю, что нужно доиграть.

Но, немного изучив основные истории распространения и роста заболеваний SARS-CoV-2 в разных странах, я понимаю, что на данный момент у нас ситуация все еще спокойная.

Значит, вероятно, в ближайшее время, может, будет вспышка, которую нужно пережить. И количество заболевших может быть действительно большим. Поэтому пока никто не знает, когда возобновится чемпионат.

– Смотри, есть удивительный кейс в Европе: бельгийцы решили, что все, хватит, расходимся. И им сразу в УЕФА пригрозили, сказали, что так нельзя. У меня такое ощущение, что мы точно доиграем в августе, а следующий сезон может быть неожиданно короче.

– Я видел и такую новость. Насколько я понял, у бельгийцев это не окончательное решение. Они просто рассматривали такой вариант событий, а у нас утверждают, что вот бельгийцы так решили, почему и мы так не можем.

Думаю, все равно найдутся недовольные команды. Поэтому, чтобы не возникало каких-либо споров, полемики, конечно, чемпионат нужно доиграть.

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий
Комментарии (2)
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baden69
1586514226
Однозначно нужно доиграть, пусть даже и при пустых трибунах, хоть это и не самое лучшее решение. В конце концов прямые трансляции матчей по ТВ удержат довольно большое количество людей дома, что хоть и в небольшой степени, но поможет в борьбе с нераспостранением COVID–19.
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