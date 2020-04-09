Тимощук: «Оптимальнее всего будет доиграть чемпионат, если это не будет угрожать здоровью»

Надо доиграть , надо !!!
Все эти скандалы о судействе , админресурсе поднадоели.
Пусть получат все то , что заслужили .
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о возможном возобновлении чемпионата России.
– Ты сам думаешь, какое развитие событий оптимальное?
– Лично мне кажется, что оптимальнее всего будет доиграть чемпионат, если это не будет угрожать здоровью.
Во-первых, не так много матчей осталось, всего 8 туров. И чтобы потом не возникало никаких вопросов по местам в еврокубках и на вылет.
Считаю, что борьба за место в Лиге чемпионов будет очень интересной. То же самое касается и нижней части турнирной таблицы.
– Понятно, что сценарий, при котором «Ахмат» вылетит из Премьер-лиги, это сценарий, в котором всем придется извиняться.
– В нижней части турнирной таблицы все еще более запутанно, чем наверху. Поэтому я и говорю, что нужно доиграть.
Но, немного изучив основные истории распространения и роста заболеваний SARS-CoV-2 в разных странах, я понимаю, что на данный момент у нас ситуация все еще спокойная.
Значит, вероятно, в ближайшее время, может, будет вспышка, которую нужно пережить. И количество заболевших может быть действительно большим. Поэтому пока никто не знает, когда возобновится чемпионат.
– Смотри, есть удивительный кейс в Европе: бельгийцы решили, что все, хватит, расходимся. И им сразу в УЕФА пригрозили, сказали, что так нельзя. У меня такое ощущение, что мы точно доиграем в августе, а следующий сезон может быть неожиданно короче.
– Я видел и такую новость. Насколько я понял, у бельгийцев это не окончательное решение. Они просто рассматривали такой вариант событий, а у нас утверждают, что вот бельгийцы так решили, почему и мы так не можем.
Думаю, все равно найдутся недовольные команды. Поэтому, чтобы не возникало каких-либо споров, полемики, конечно, чемпионат нужно доиграть.