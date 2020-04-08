Брайтвайт постригся под Роналдо на ЧМ-2002

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт во время карантина постригся в стиле бывшего форварда сборной Бразилии Роналдо на чемпионате мира-2002. Видео доступно ниже.
«Сидеть дома странно. Ежедневно узнаешь о себе что-то новое. Узнал, что я парикмахер», – сказал датчанин.
- Роналдо чемпионат мира в 2002 году выиграл.
- Брайтвайта «Барселона» купила зимой у «Леганеса».
- Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Мартина Брайтвайта