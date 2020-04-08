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    Брайтвайт постригся под Роналдо на ЧМ-2002

    Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт во время карантина постригся в стиле бывшего форварда сборной Бразилии Роналдо на чемпионате мира-2002. Видео доступно ниже.

    «Сидеть дома странно. Ежедневно узнаешь о себе что-то новое. Узнал, что я парикмахер», – сказал датчанин.

    • Роналдо чемпионат мира в 2002 году выиграл.
    • Брайтвайта «Барселона» купила зимой у «Леганеса».
    • Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: твиттер Мартина Брайтвайта

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    08.04.2020 23:20
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3800

      sochi-2013 1 час назад

      Не так!
      У Роналдо, вроде, чубчик был.

      1
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      ...
      Рейтинг: +95

      G.P. > sochi-2013 4 минуты назад

      Вот именно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2096

      alarm 11 часов назад

      только на 180 забыл повернуть.

      0
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