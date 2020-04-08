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    Малком после обновления Transfermarkt стал стоить 30 миллионов, цена Дзюбы упала на 3 миллиона

    Ранее сообщалось, что Transfermarkt на своем портале понизил стоимость всех футболистов.

    Самый дорогой игрок РПЛ Малком стал стоить 30,5 миллиона евро. До этого его цена составляла 38 миллионов.

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес подешевел с 30 миллионов до 24.

    Капитан сборной России Артем Дзюба подешевел на 3 миллиона и покинул топ-10 самых дорогих игроков чемпионата. Его стоимость – 13 миллионов.

    • Рыночная цена футболистов стала меньше на 20% (9,22 миллиарда евро).
    • Исключением стали игроки 1998 года рождения и младше. Их стоимость упала на 10%, так как они являются ценным активом из-за возраста.

    Transfermarkt понизил стоимость всех футболистов. Рыночная цена игроков упала на 9,22 миллиарда

    Источник: Transfermarkt

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    08.04.2020 15:19
    Комментарии16
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      Рейтинг: +442

      кто там 1 час назад

      За чалова 14,5 млн? ухахха.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5446

      paracetamol 11 часов назад

      Когда чемп закроют, всем цена будет 10 копеек!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2217

      mutabor0992 13 часов назад

      Да тЗюба видать ваФлютные интервенции каждую ночь делает,лишь бы цена не падала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3255

      AtticusFinch 13 часов назад

      Как можно ничего не стоя - подешеветь на 3 млн?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22115

      zra78 > AtticusFinch 7 минут назад

      Всё просто ,хочешь завести себе Дзюбу и тебе +3 млн....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2047

      Hektor 84 17 часов назад

      Шлюба 13 лямов стоит? Никогда не думал что дерево такое дорогое. Еще удивляет ценник за Чалова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1925

      Axe111 17 часов назад

      Как может абсолютно глупый челик в футболе стоить 13 МИЛОИОНОВ!.!!?!?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Соарес 18 часов назад

      шлюба-дешевка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3255

      AtticusFinch 18 часов назад

      Дзюба подешевел на 3 млн? и сколько же он теперь стоить стал? минус 5 млн?)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2096

      alarm 18 часов назад

      и только вонючее хрячьё не подешевело, поскольку и так стоили ноль)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1805

      giluxa1963 19 часов назад

      ТОЛЬКО ДВОЕ РОССИЯН - ФУТБОЛ В СТРАНЕ САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ВИД СПОРТА

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