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  • Малком после обновления Transfermarkt стал стоить 30 миллионов, цена Дзюбы упала на 3 миллиона

Малком после обновления Transfermarkt стал стоить 30 миллионов, цена Дзюбы упала на 3 миллиона

8 апреля 2020, 15:19
14

Ранее сообщалось, что Transfermarkt на своем портале понизил стоимость всех футболистов.

Самый дорогой игрок РПЛ Малком стал стоить 30,5 миллиона евро. До этого его цена составляла 38 миллионов.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес подешевел с 30 миллионов до 24.

Капитан сборной России Артем Дзюба подешевел на 3 миллиона и покинул топ-10 самых дорогих игроков чемпионата. Его стоимость – 13 миллионов.

  • Рыночная цена футболистов стала меньше на 20% (9,22 миллиарда евро).
  • Исключением стали игроки 1998 года рождения и младше. Их стоимость упала на 10%, так как они являются ценным активом из-за возраста.

Transfermarkt понизил стоимость всех футболистов. Рыночная цена игроков упала на 9,22 миллиарда

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Локомотив Дзюба Артем Фернандес Марио Малком Влашич Никола
Комментарии (14)
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Ziklop
1586349028
Дзюба 3 максимум, 13 лямов никто не даст.
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житель СПб
1586349080
Вот еще раз к больной теме: всегда обижают упреки Зенита, что мол всех скупил, на большие деньги можно все, все остальные - бедные... Ну и кто - самый богатый? Где - бедные? (Они конечно есть, но не среди лидеров - Ростов и Краснодар приятное исключение).
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Давид59
1586350106
Похоже не игроки дешевеют, а спрос падает, т.к. у всех клубов сейчас проблемы. Из-за этого ценник и падает.
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giluxa1963
1586350858
ТОЛЬКО ДВОЕ РОССИЯН - ФУТБОЛ В СТРАНЕ САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ВИД СПОРТА
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ArReal
1586354912
Дзюба подешевел на 3 млн? и сколько же он теперь стоить стал? минус 5 млн?)))
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Соарес
1586357166
шлюба-дешевка
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Axe111
1586359086
Как может абсолютно глупый челик в футболе стоить 13 МИЛОИОНОВ!.!!?!?
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Hektor 84
1586360588
Шлюба 13 лямов стоит? Никогда не думал что дерево такое дорогое. Еще удивляет ценник за Чалова.
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ArReal
1586371824
Как можно ничего не стоя - подешеветь на 3 млн?
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кто там
1586417900
За чалова 14,5 млн? ухахха.
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