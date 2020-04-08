Малком после обновления Transfermarkt стал стоить 30 миллионов, цена Дзюбы упала на 3 миллиона

Ранее сообщалось, что Transfermarkt на своем портале понизил стоимость всех футболистов.

Самый дорогой игрок РПЛ Малком стал стоить 30,5 миллиона евро. До этого его цена составляла 38 миллионов.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес подешевел с 30 миллионов до 24.

Капитан сборной России Артем Дзюба подешевел на 3 миллиона и покинул топ-10 самых дорогих игроков чемпионата. Его стоимость – 13 миллионов.

Рыночная цена футболистов стала меньше на 20% (9,22 миллиарда евро).

Исключением стали игроки 1998 года рождения и младше. Их стоимость упала на 10%, так как они являются ценным активом из-за возраста.

Transfermarkt понизил стоимость всех футболистов. Рыночная цена игроков упала на 9,22 миллиарда