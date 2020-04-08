Transfermarkt понизил стоимость всех футболистов. Рыночная цена игроков упала на 9,22 миллиарда

Авторитетный портал Transfermarkt отреагировал на паузу в футболе из-за пандемии коронавируса и понизил стоимость всех игроков.

Рыночная цена футболистов стала меньше на 20% (9,22 миллиарда евро).

Исключением стали игроки 1998 года рождения и младше. Их стоимость упала на 10%, так как они являются ценным активом из-за возраста.

Стоимость самого дорогого футболиста в мире Килиана Мбаппе снизилась с 200 миллионов евро до 180. Его одноклубник по «ПСЖ» Неймар стал стоить 128 миллионов вместо 160.