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    Transfermarkt понизил стоимость всех футболистов. Рыночная цена игроков упала на 9,22 миллиарда

    Авторитетный портал Transfermarkt отреагировал на паузу в футболе из-за пандемии коронавируса и понизил стоимость всех игроков.

    Рыночная цена футболистов стала меньше на 20% (9,22 миллиарда евро).

    Исключением стали игроки 1998 года рождения и младше. Их стоимость упала на 10%, так как они являются ценным активом из-за возраста.

    Стоимость самого дорогого футболиста в мире Килиана Мбаппе снизилась с 200 миллионов евро до 180. Его одноклубник по «ПСЖ» Неймар стал стоить 128 миллионов вместо 160.

    Источник: Transfermarkt

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    08.04.2020 14:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +418

      elessar arnor 12 часов назад

      Федя Чалов теперь стоит 14.5, а Влашич 17 с копейками..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      borat-chmo 20 часов назад

      К 1 мая ещё на 20% скинут...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8555

      ufos73 > borat-chmo 19 часов назад

      С сентября начнем покупать их для работ в поле )))))))

      2
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