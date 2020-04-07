Роналдиньо освободили из тюрьмы

Интересно...вообще освободили или ДО СУДА?
Бывший игрок сборной Бразилии Роналдиньо покинул парагвайскую тюрьму, информирует Football Espana. Мера пресечения изменена на домашний арест, и сейчас бразилец находится в отеле Асунсьона.
За решеткой Роналдиньо пробыл месяц. Он был арестован за подделку документов при пересечении границы.
- Роналдиньо известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».
- В 2002 году он выигрывал чемпионат мира, а в 2005-м – «Золотой мяч».
- Игрок завершил карьеру в 2015 году.