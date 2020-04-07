Роналдиньо освободили из тюрьмы

Бывший игрок сборной Бразилии Роналдиньо покинул парагвайскую тюрьму, информирует Football Espana. Мера пресечения изменена на домашний арест, и сейчас бразилец находится в отеле Асунсьона.

За решеткой Роналдиньо пробыл месяц. Он был арестован за подделку документов при пересечении границы.