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    Роналдиньо освободили из тюрьмы

    Бывший игрок сборной Бразилии Роналдиньо покинул парагвайскую тюрьму, информирует Football Espana. Мера пресечения изменена на домашний арест, и сейчас бразилец находится в отеле Асунсьона.

    За решеткой Роналдиньо пробыл месяц. Он был арестован за подделку документов при пересечении границы.

    • Роналдиньо известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».
    • В 2002 году он выигрывал чемпионат мира, а в 2005-м – «Золотой мяч».
    • Игрок завершил карьеру в 2015 году.

    Источник: Football Espana

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    07.04.2020 23:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2168

      solodealer 8 апреля, 00:54

      Интересно...вообще освободили или ДО СУДА?

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