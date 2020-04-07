Халк, Данни, Текке. «Зенит» составил сборную самых забивных легионеров

Среди нападающих конечно нет равных Халку. Надо отметить и высокую результативность Кришито.
«Зенит» в твиттере опубликовал сборную самых результативных легионеров из дальнего зарубежья за всю историю команды.
В команду вошли Бранислав Иванович (11 голов), Николас Ломбертс (11), Доменико Кришито (20), Аксель Витсель (22), Жулиано (17), Мигель Данни (68), Халк (77), Сердар Азмун (26), Саломон Рондон (28) и Фатих Текке (29).
Друзья, представляем сборную «Зенита», составленную из самых результативных легионеров из дальнего зарубежья.Как вам? pic.twitter.com/9mACBs9Z40— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 7 апреля 2020 г.