Халк, Данни, Текке. «Зенит» составил сборную самых забивных легионеров

«Зенит» в твиттере опубликовал сборную самых результативных легионеров из дальнего зарубежья за всю историю команды.

В команду вошли Бранислав Иванович (11 голов), Николас Ломбертс (11), Доменико Кришито (20), Аксель Витсель (22), Жулиано (17), Мигель Данни (68), Халк (77), Сердар Азмун (26), Саломон Рондон (28) и Фатих Текке (29).