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    Халк, Данни, Текке. «Зенит» составил сборную самых забивных легионеров

    «Зенит» в твиттере опубликовал сборную самых результативных легионеров из дальнего зарубежья за всю историю команды.

    В команду вошли Бранислав Иванович (11 голов), Николас Ломбертс (11), Доменико Кришито (20), Аксель Витсель (22), Жулиано (17), Мигель Данни (68), Халк (77), Сердар Азмун (26), Саломон Рондон (28) и Фатих Текке (29).

    Источник: твиттер «Зенита»

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    07.04.2020 15:55
    Комментарии11
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      Рейтинг: +75985

      zigbert 19 часов назад

      Среди нападающих конечно нет равных Халку. Надо отметить и высокую результативность Кришито.

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      Рейтинг: +2351

      raritet 22 часа назад

      Халк , конечно, здесь стоит особняком. Никогда еще в нашей лиге не было человека с таким ударом.

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      Рейтинг: +1090

      acor94 7 апреля, 19:08

      не забил Текке 61 гол, как обещал(

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      Рейтинг: +530

      vmonomah17 > acor94 7 апреля, 21:53

      Тоже самое хотел написать)))

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      Рейтинг: +2095

      alarm 7 апреля, 17:53

      почти половину голов засадили рылам!

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      Рейтинг: +2047

      Hektor 84 > alarm 7 апреля, 17:56

      В твою сраку засадили остальное

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      Рейтинг: +2723

      TOMSON 7 апреля, 17:43

      До сих пор не понимаю, как и зачем Жулиано отдали?

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      Рейтинг: +2469

      Давид59 > TOMSON 7 апреля, 18:33

      Его Луческу купил и игра совсем не шла. Жулиано - неплохой игрок, но "неплохой" - этого было мало, т.к. бабки были вложены хорошие

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      Рейтинг: +2723

      TOMSON > Давид59 7 апреля, 20:13

      Историю я помню. Но понять её не в силах. Он Манчини не подошёл. Типо в схему не вписался. И собственно ему в угоду, как и других его продали и после провалили сезон.
      Он креативный игрок и купили за не большие деньги его. З/п тоже не космос была. Зениту потом очень долго таких игроков не хватало. Собственно пока Дзюба не перестроился у нас таких игроков и не было.

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      Рейтинг: +14089

      bset 7 апреля, 17:22

      Не хватает в нашем чемпионате игроков уровня Халка

      4
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      Рейтинг: +15

      zapasnoi 7 апреля, 17:12

      Халк - зверюга.

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