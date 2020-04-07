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    Василий Березуцкий: «Кажется, чемпионат России не доиграют»

    Заместитель гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий выразил сомнения в том, что сезон в России будет доигран.

    «Подготовиться к сезону можно за 20 дней, абсолютно легко. Мне кажется, чемпионат не будет доигран, и непонятно, куда мы его вставим. Но у тренера должны быть готовы и другие варианты. Они наверняка получают информацию из РФС. Но сейчас мы все не знаем, сколько это продлится. Желание наше и желание других команд несильно повлияет на какое-то решение. Можно сколько угодно размышлять на эту тему. Понимаем, что у лидеров и команд возле зоны вылета есть желание поскорее закончить сезон и остаться на текущих местах. Посмотрим, как это будет.

    Мне было бы обидно за команды ФНЛ, которые могут попасть в Премьер-лигу. Существует спортивный принцип, большая часть чемпионата была сыграна, надеюсь, мы сможем завершить его. Насколько приемлемо доиграть чемпионат в закрытом режиме в одном месте? Наверное, это было бы неплохим решением в моем понимании. Понимаю, что футбол без зрителей — это другой вид спорта. Но доиграть без зрителей — это хотя бы вариант. Но мы не можем говорить за власти.

    Если кто-то в команде заболеет, это будет еще одна эпидемия, которая разрастется на всех. Можно рассмотреть вариант игры в Сочи или Москве без зрителей, но только когда эпидемия утихнет», – сказал Березуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

    • В марте все европейские турниры, кроме чемпионата Белоруссии, были приостановлены.
    • Пауза в РПЛ продлится до 31 мая.

    Василий Березуцкий – о кризисе из-за пандемии: «У европейских клубов будет больше проблем, чем у российских»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2020 13:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      zapasnoi 7 апреля, 17:12

      Доиграть по осени. И перейти на весна - осень.

      1
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      Рейтинг: +10575

      vladimir-7 7 апреля, 15:57

      В Москве 5 стадионов, а вместе с Химками 6, в Питере еще 1 стадион
      задействовать для завершения чемпионата, играя по две игры каждой
      команды в неделю. Всех игроков и обслуживающий персонал за 20-30
      дней до начала игр проверить на отсутствие заболеваний и разместить
      в закрытых от посторонних, гостиницах и матчи провести без зрителей.
      Но это возможно только если будет принято решение—доиграть чемп.

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