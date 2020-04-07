Тренеры и руководство «Зенита» сократили себе зарплаты на 50%

Генеральный директор «Зенита« Александр Медведев сообщил, что тренеры и руководство клуба сократили себе зарплаты на 50%.

«Вчера Сергей Семак мне позвонил и сообщил о том, что тренерский штаб присоединяется [к сокращению зарплат]. Условия те же – сокращение на 50 процентов на апрель и май. Это показывает, что в клубе есть единство. Топ-менеджмент тоже присоединился к этому», – сказал Медведев.

«Зенит» выдаст игрокам за апрель и май только половину зарплаты