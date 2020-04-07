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    Тренеры и руководство «Зенита» сократили себе зарплаты на 50%

    Генеральный директор «Зенита« Александр Медведев сообщил, что тренеры и руководство клуба сократили себе зарплаты на 50%.

    «Вчера Сергей Семак мне позвонил и сообщил о том, что тренерский штаб присоединяется [к сокращению зарплат]. Условия те же – сокращение на 50 процентов на апрель и май. Это показывает, что в клубе есть единство. Топ-менеджмент тоже присоединился к этому», – сказал Медведев.

    «Зенит» выдаст игрокам за апрель и май только половину зарплаты

    Источник: ТАСС

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    07.04.2020 13:20
    Комментарии5
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      Рейтинг: -154

      Аден 7 апреля, 16:37

      сначала поднять на 50 (народныХ денеХ), а потом типа скинуть на 50. ха-ха Это могут провернуть токмо вонючки. Стыд и позор бЗениту, этим паразитам, жирующим на народные деньги..

      1
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      Рейтинг: +84

      dim29 7 апреля, 15:21

      это какую?чёрную или белую?

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      Рейтинг: +19431

      пьяныйхоровод > dim29 7 апреля, 21:33

      фиолетовую .

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      Рейтинг: +2094

      alarm 7 апреля, 13:42

      и что на это провизжат хрюканы? руководство и игроки свиноклуба не согласны снизить свои нефтяные зарплаты даже на 5%. позор рылам!

      3
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      Рейтинг: +14315

      sssrspartak > alarm 7 апреля, 14:21

      визжишь и хрюкаешь не пойми что это ты с боратом!твой удел такой,удел безмозглых!

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