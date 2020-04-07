Тренеры и руководство «Зенита» сократили себе зарплаты на 50%

сначала поднять на 50 (народныХ денеХ), а потом типа скинуть на 50. ха-ха Это могут провернуть токмо вонючки. Стыд и позор бЗениту, этим паразитам, жирующим на народные деньги..
Генеральный директор «Зенита« Александр Медведев сообщил, что тренеры и руководство клуба сократили себе зарплаты на 50%.
«Вчера Сергей Семак мне позвонил и сообщил о том, что тренерский штаб присоединяется [к сокращению зарплат]. Условия те же – сокращение на 50 процентов на апрель и май. Это показывает, что в клубе есть единство. Топ-менеджмент тоже присоединился к этому», – сказал Медведев.
«Зенит» выдаст игрокам за апрель и май только половину зарплаты