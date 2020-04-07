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    Василий Березуцкий: «Подготовиться к сезону можно за 20 дней, абсолютно легко»

    Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий высказался о возможном возобновлении чемпионата весной.

    «Подготовиться к сезону можно за 20 дней, абсолютно легко. Мне кажется, чемпионат не будет доигран, и непонятно, куда мы его вставим. Но у тренера должны быть готовы и другие варианты. Они наверняка получают информацию из РФС. Но сейчас мы все не знаем, сколько это продлится.

    Желание наше и желание других команд несильно повлияет на какое-то решение. Можно сколько угодно размышлять на эту тему. Понимаем, что у лидеров и команд возле зоны вылета есть желание поскорее закончить сезон и остаться на текущих местах. Посмотрим, как это будет.

    Мне было бы обидно за команды ФНЛ, которые могут попасть в Премьер-лигу. Существует спортивный принцип, большая часть чемпионата была сыграна, надеюсь, мы сможем завершить его.

    Доиграть чемпионат в закрытом режиме в одном месте? Наверное, это было бы неплохим решением в моем понимании. Понимаю, что футбол без зрителей – это другой вид спорта. Но доиграть без зрителей – это хотя бы вариант. Но мы не можем говорить за власти.

    Если кто-то в команде заболеет, это будет еще одна эпидемия, которая разрастется на всех. Можно рассмотреть вариант игры в Сочи или Москве без зрителей, но только когда эпидемия утихнет», – заявил Березуцкий.

    • В РПЛ осталось провести восемь туров.
    • Не исключено, что при пустых трибунах команды проведут не все оставшиеся матчи – решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2020 10:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2168

      solodealer 7 апреля, 12:06

      ... доиграть "по быстрому"? Без зрителей?
      Рассмотрите вариант доиграть в настольный футбол...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1135

      житель СПб 7 апреля, 11:27

      Вот это слова истины! То есть вполне можно за июль- август доиграть чемп, сделать перерыв на 1 месяц и начать новый чемпионат. Было бы желание.

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