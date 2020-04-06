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    Касильяс предложил после пандемии коронавируса провести благотворительный матч бывших звезд «Реала» и «Барселоны»

    Экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс выступил с предложением организовать выставочный матч между бывшими звездами мадридского клуба и «Барселоны».

    По словам 38-летнего испанца, игру можно провести после стабилизации эпидемиологической ситуации в Европе, а вырученные от продажи билетов деньги отдать на благотворительность.

    «Когда весь этот кошмар закончится, мы должны будем собрать выдающихся игроков «Барселоны» и «Реала» последних лет и провести винтажное эль-класико. А все средства пойдут на благотворительность», – написал Касильяс в твиттере.

    Касильяс предложил провести финалы еврокубков в декабре

    Источник: Твиттер Икера Касильяса

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    06.04.2020 22:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 7 апреля 2020, 14:48

      Можно вообще турнир замутить, с топ-клубами Испании, Италии, Германии, Англии, Франции. Ещё и бразилов позвать с аргентинцами. Намутить солянку из игроков и устроить шоу.

      0
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      Рейтинг: +1445

      GreyDM 7 апреля 2020, 03:10

      ))Луиш Фигу в замешательстве))))

      3
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      Рейтинг: +1445

      GreyDM 7 апреля 2020, 03:08

      Звёзд "бывших" не бывает!! Автор заголовка, есть звёзды прошлого,которые для болел так и остануться звёздами,особенно для тех болел кто видел их вживую!!

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