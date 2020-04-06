Касильяс предложил после пандемии коронавируса провести благотворительный матч бывших звезд «Реала» и «Барселоны»

Экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс выступил с предложением организовать выставочный матч между бывшими звездами мадридского клуба и «Барселоны».
По словам 38-летнего испанца, игру можно провести после стабилизации эпидемиологической ситуации в Европе, а вырученные от продажи билетов деньги отдать на благотворительность.
«Когда весь этот кошмар закончится, мы должны будем собрать выдающихся игроков «Барселоны» и «Реала» последних лет и провести винтажное эль-класико. А все средства пойдут на благотворительность», – написал Касильяс в твиттере.
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Источник: Твиттер Икера Касильяса