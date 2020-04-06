Касильяс предложил провести финалы еврокубков в декабре

Бывший вратарь «Реала» и «Порту» Икер Касильяс поделился мнением о том, как можно доиграть сезон—2019/20, приостановленный из-за пандемии коронавируса.

«Отменять сезон или подстроить его под календарный год? Если через три-четыре месяца ситуация нормализуется, то сезон можно будет доиграть, а финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы провести в декабре. Следующий чемпионат мира стартует в ноябре 2022 года – вносите коррективы», – написал испанец в твиттере.