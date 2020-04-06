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Касильяс предложил провести финалы еврокубков в декабре

6 апреля 2020, 08:51

Бывший вратарь «Реала» и «Порту» Икер Касильяс поделился мнением о том, как можно доиграть сезон—2019/20, приостановленный из-за пандемии коронавируса.

«Отменять сезон или подстроить его под календарный год? Если через три-четыре месяца ситуация нормализуется, то сезон можно будет доиграть, а финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы провести в декабре. Следующий чемпионат мира стартует в ноябре 2022 года – вносите коррективы», – написал испанец в твиттере.

  • Касильяс собирается баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании.
  • Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены в марте.
  • Во всем мире от коронавируса умерли почти 70 тысяч человек, заразились инфекцией – более 1,2 миллиона.

Источник: Твиттер Икера Касильяса
Лига чемпионов Лига Европы Касильяс Икер
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