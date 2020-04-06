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    Calciomercato: Роналду попросил «Ювентус» возобновить интерес к Марсело

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть в своей команде бывшего партнера по «Реалу» защитника Марсело.

    Португалец просил купить бразильского фулбека еще прошлым летом, но тогда договориться о сделке не удалось.

    Тем не менее, 35-летний форвард не теряет надежд воссоединиться с Марсело, рассчитывая, что туринский клуб возобновит переговоры о его приобретении.

    По информации Calciomercato, «Реал» потребует за своего игрока 25-30 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    06.04.2020 10:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 6 апреля 2020, 13:01

      32-летний бровочник(В июне) за 30 млн. Я вот не уверен... Если бы бесплатно, для Юве был бы другой разговор)))

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