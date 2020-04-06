Calciomercato: Роналду попросил «Ювентус» возобновить интерес к Марсело

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть в своей команде бывшего партнера по «Реалу» защитника Марсело.

Португалец просил купить бразильского фулбека еще прошлым летом, но тогда договориться о сделке не удалось.

Тем не менее, 35-летний форвард не теряет надежд воссоединиться с Марсело, рассчитывая, что туринский клуб возобновит переговоры о его приобретении.

По информации Calciomercato, «Реал» потребует за своего игрока 25-30 миллионов евро.