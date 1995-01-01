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    Президент «Бернли» Гарлик: «К августу у нас закончатся деньги, если игры не возобновятся»

    Президент «Бернли» Майк Гарлик опасается, что летом у клуба закончатся деньги в связи с отсутствием матчей. Текущий сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    «Если мы не возобновим сезон или не будет определенности по следующему, к августу у нас закончатся деньги, это факт. Мы полны решимости доиграть сезон. Конечно, когда это будет безопасно. Это лучший вариант», – сказал Гарлик.

    • Функционер уверен, что клуб пройдет через пандемию и ее последствия.
    • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 64000 человек.
    • «Бернли» в таблице идет десятым.

    Источник: Sky Sports

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