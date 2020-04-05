Президент «Бернли» Гарлик: «К августу у нас закончатся деньги, если игры не возобновятся»

Президент «Бернли» Майк Гарлик опасается, что летом у клуба закончатся деньги в связи с отсутствием матчей. Текущий сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Если мы не возобновим сезон или не будет определенности по следующему, к августу у нас закончатся деньги, это факт. Мы полны решимости доиграть сезон. Конечно, когда это будет безопасно. Это лучший вариант», – сказал Гарлик.