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  • Президент «Бернли» Гарлик: «К августу у нас закончатся деньги, если игры не возобновятся»

Президент «Бернли» Гарлик: «К августу у нас закончатся деньги, если игры не возобновятся»

5 апреля 2020, 18:12
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Президент «Бернли» Майк Гарлик опасается, что летом у клуба закончатся деньги в связи с отсутствием матчей. Текущий сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Если мы не возобновим сезон или не будет определенности по следующему, к августу у нас закончатся деньги, это факт. Мы полны решимости доиграть сезон. Конечно, когда это будет безопасно. Это лучший вариант», – сказал Гарлик.

  • Функционер уверен, что клуб пройдет через пандемию и ее последствия.
  • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 64000 человек.
  • «Бернли» в таблице идет десятым.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Бернли
Комментарии (1)
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Cules2013
1586105690
Гарлик - это чеснок на английском)
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