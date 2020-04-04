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  • Очередной тест Дибалы на коронавирус оказался положительным

Очередной тест Дибалы на коронавирус оказался положительным

4 апреля 2020, 22:59
2

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не может оправиться от коронавируса. Девушка игрока Ориана Сабатини сообщила, что они сдали третий тест и он оказался положительным.

«Три дня назад мы сдали второй тест на коронавирус – он оказался отрицательным. Затем был третий тест, который дал положительный результат. Не знаю, как так происходит и почему результаты меняются», – приводит слова Сабатини Mundo Deportivo.

  • Дибала рассказывал, что из-за болезни с трудом дышал.
  • По всему миру от инфекции умерло более 59000 человек.
  • Дибала в сезоне Серии А забил семь голов, сделал пять результативных пасов.

Источник: Mundo Deportivo
Италия. Серия А Ювентус Дибала Пауло
Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1586032584
Это очень плохо , как для него , так и для всего человечества ! Дибала выздоравливай !
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zigbert
1586095214
Да уж парадоксов хватает. Здоровья.
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