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    Очередной тест Дибалы на коронавирус оказался положительным

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не может оправиться от коронавируса. Девушка игрока Ориана Сабатини сообщила, что они сдали третий тест и он оказался положительным.

    «Три дня назад мы сдали второй тест на коронавирус – он оказался отрицательным. Затем был третий тест, который дал положительный результат. Не знаю, как так происходит и почему результаты меняются», – приводит слова Сабатини Mundo Deportivo.

    • Дибала рассказывал, что из-за болезни с трудом дышал.
    • По всему миру от инфекции умерло более 59000 человек.
    • Дибала в сезоне Серии А забил семь голов, сделал пять результативных пасов.

    Источник: Mundo Deportivo

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    04.04.2020 22:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3836

      САДЫЧОК 4 часа назад

      Это очень плохо , как для него , так и для всего человечества ! Дибала выздоравливай !

      0
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      Рейтинг: +325

      dragoon000320 > САДЫЧОК 4 часа назад

      ой не надо драматизировать, он молодой спортсмен, все с ним будет хорошо) но здоровья конечно хотется ему пожелать)

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