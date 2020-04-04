Очередной тест Дибалы на коронавирус оказался положительным

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не может оправиться от коронавируса. Девушка игрока Ориана Сабатини сообщила, что они сдали третий тест и он оказался положительным.

«Три дня назад мы сдали второй тест на коронавирус – он оказался отрицательным. Затем был третий тест, который дал положительный результат. Не знаю, как так происходит и почему результаты меняются», – приводит слова Сабатини Mundo Deportivo.