Очередной тест Дибалы на коронавирус оказался положительным

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не может оправиться от коронавируса. Девушка игрока Ориана Сабатини сообщила, что они сдали третий тест и он оказался положительным.
«Три дня назад мы сдали второй тест на коронавирус – он оказался отрицательным. Затем был третий тест, который дал положительный результат. Не знаю, как так происходит и почему результаты меняются», – приводит слова Сабатини Mundo Deportivo.
- Дибала рассказывал, что из-за болезни с трудом дышал.
- По всему миру от инфекции умерло более 59000 человек.
- Дибала в сезоне Серии А забил семь голов, сделал пять результативных пасов.
Источник: Mundo Deportivo