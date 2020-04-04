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Агент опроверг продление контракта Хакими с «Реалом»

4 апреля 2020, 18:34

Агент защитника «Реала» Ашрафа Хакими Алехандро Камано не подтвердил информацию о продлении контракта игрока с мадридцами. Сейчас футболист на правах аренды выступает за дортмундскую «Боруссию».

«Для продления контракта с «Реалом» оснований нет. Договор по-прежнему действует до 2022 года. После пандемии коронавируса мы проведем переговоры с «Реалом» и «Боруссией», – сказал Камано.

  • За полтора сезона в Германии игрок забил десять голов и сделал 17 ассистов в 65 матчах.
  • В текущем сезоне Хакими провел 37 матчей, забил семь голов, сделал десять результативных пасов.
  • «Боруссия» в Бундеслиге идет второй.

Источник: Spox
Испания. Примера Германия. Бундеслига Боруссия Д Реал Хакими Ашраф
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