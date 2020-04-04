Агент опроверг продление контракта Хакими с «Реалом»

Агент защитника «Реала» Ашрафа Хакими Алехандро Камано не подтвердил информацию о продлении контракта игрока с мадридцами. Сейчас футболист на правах аренды выступает за дортмундскую «Боруссию».

«Для продления контракта с «Реалом» оснований нет. Договор по-прежнему действует до 2022 года. После пандемии коронавируса мы проведем переговоры с «Реалом» и «Боруссией», – сказал Камано.