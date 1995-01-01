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    Агент опроверг продление контракта Хакими с «Реалом»

    Агент защитника «Реала» Ашрафа Хакими Алехандро Камано не подтвердил информацию о продлении контракта игрока с мадридцами. Сейчас футболист на правах аренды выступает за дортмундскую «Боруссию».

    «Для продления контракта с «Реалом» оснований нет. Договор по-прежнему действует до 2022 года. После пандемии коронавируса мы проведем переговоры с «Реалом» и «Боруссией», – сказал Камано.

    • За полтора сезона в Германии игрок забил десять голов и сделал 17 ассистов в 65 матчах.
    • В текущем сезоне Хакими провел 37 матчей, забил семь голов, сделал десять результативных пасов.
    • «Боруссия» в Бундеслиге идет второй.

    Источник: Spox

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    Сегодня, 18:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1086

      FENIX-SL 2 часа назад

      да это чисто формальности
      ясное дело что он будет в реале

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