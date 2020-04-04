Олег Иванов посоветовал кино и музыку на карантин. «Бригада», Круг – в списке

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов порекомендовал произведения кинематографа на время карантина. Сериал «Бригада» – в списке.

Также футболист посоветовал послушать творчество певца Михаила Круга, группы «Руки вверх». Полный список доступен ниже.

Как и многие другие игроки команды, Олег Иванов остался в Грозном во время карантина. Полузащитник поделился с читателями, как вместе с семьей проводит период самоизоляции, какие смотрит фильмы и читает книги . pic.twitter.com/ACAMI0AdnB