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    Олег Иванов посоветовал кино и музыку на карантин. «Бригада», Круг – в списке

    Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов порекомендовал произведения кинематографа на время карантина. Сериал «Бригада» – в списке.

    Также футболист посоветовал послушать творчество певца Михаила Круга, группы «Руки вверх». Полный список доступен ниже.

    • РПЛ приостановлена до лета из-за пандемии коронавируса.
    • От заболевания умерло более 56000 человек.
    • «Ахмат» идет в РПЛ в зоне вылета.

    Источник: твиттер «Ахмата»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2765

      Борат 14 минут назад

      Список тарасовки- голубая гора и Боря моисеев ! Гыгы

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