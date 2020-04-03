Джикия – о сокращении зарплат: «В такой тяжелой для Федуна ситуации согласились на этот шаг»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы о досрочном завершении сезона, урезании зарплатного фонда своего клуба и возможном расширении РПЛ.

– Надо ли досрочно завершать чемпионат?

– Нет. Пока есть шанс доиграть нынешний сезон, надо за него цепляться.

– Если чемпионат завершать досрочно, закреплять ли его результаты? Объявлять «Зенит» чемпионом, «Локомотив» и «Краснодар» – в Лиге чемпионов, «Ростов» и ЦСКА – в Лиге Европы, «Оренбург» и «Рубин» – в стыковых матчах, «Крылья Советов» и «Ахмат» вылетают?

– Нет, ни в коем случае. Если сезон не доигран, то и итог поводить неправильно.

– Готовы ли вы пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу?

– Наши игроки уже обо всем договорились с руководством клуба. Мы очень ценим все, что Леонид Арнольдович Федун делает для «Спартака», для футболистов, и в такой тяжелой для него ситуации согласились пойти на этот шаг.

– Стоит ли вернуться на формат «весна-осень»?

– Скажу так – мне приятнее большее количество матчей проводить в теплое время года.

– Нужно ли расширять РПЛ до 18 команд?

– Нет.

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