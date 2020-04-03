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    Джикия – о сокращении зарплат: «В такой тяжелой для Федуна ситуации согласились на этот шаг»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы о досрочном завершении сезона, урезании зарплатного фонда своего клуба и возможном расширении РПЛ.

    – Надо ли досрочно завершать чемпионат?

    – Нет. Пока есть шанс доиграть нынешний сезон, надо за него цепляться.

    – Если чемпионат завершать досрочно, закреплять ли его результаты? Объявлять «Зенит» чемпионом, «Локомотив» и «Краснодар» – в Лиге чемпионов, «Ростов» и ЦСКА – в Лиге Европы, «Оренбург» и «Рубин» – в стыковых матчах, «Крылья Советов» и «Ахмат» вылетают?

    – Нет, ни в коем случае. Если сезон не доигран, то и итог поводить неправильно.

    – Готовы ли вы пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу?

    – Наши игроки уже обо всем договорились с руководством клуба. Мы очень ценим все, что Леонид Арнольдович Федун делает для «Спартака», для футболистов, и в такой тяжелой для него ситуации согласились пойти на этот шаг.

    – Стоит ли вернуться на формат «весна-осень»?

    – Скажу так – мне приятнее большее количество матчей проводить в теплое время года.

    – Нужно ли расширять РПЛ до 18 команд?

    – Нет.

    Игроки «Спартака» согласились на сокращение зарплаты

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2020 17:46
    Комментарии10
    ...
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      Рейтинг: +675

      Гавроша 3 часа назад

      Нашли кого спрашивать - он гимн России не поет, когда играет за сборную.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +143

      Бoрат > Гавроша 2 часа назад

      Я пою и даже очень хорошо , ВСЕ ЗНАЙТЕ - МОЕ МНЕНИЕ АВТОРИТЕТНОЕ !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2741

      Борат 4 часа назад

      Позор хрякам !
      Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10516

      vladimir-7 6 часов назад

      Разве для Федуна, это тяжелая ситуация, вот у Путина, как пишут СМИ,
      ситуация очень сложная, он не знает размер своей пенсии и сколько
      там накопилось и даже забывает спросить у Пескова, на каком счете
      она бедная лежит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2066

      alarm 6 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      позор фердуну и всем рылам!

      -4
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      ...
      Рейтинг: +143

      Бoрат > alarm 5 часов назад

      Привет , душечка , ты смазочку купил ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +226

      Ушат Помоев > Бoрат 4 часа назад

      Вчера ещё использовал ее)

      1
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      Рейтинг: +994

      "supermax" > alarm 4 часа назад

      ты тут главное рыло, глупыш....и компания остальных тебе подобных гнилушек...мне перечислять их? хотя все и так знают

      1
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      ...
      Рейтинг: +2066

      alarm > "supermax" 4 часа назад

      главное, что ты откликнулся, как и рыла выше)

      2
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      Рейтинг: +994

      "supermax" > alarm 3 часа назад

      откликнулся я ....а главное рыло ты

      2
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