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  • «Спартак» из-за пандемии коронавируса теряет 500 миллионов в месяц

«Спартак» из-за пандемии коронавируса теряет 500 миллионов в месяц

2 апреля 2020, 10:23
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Владелец «Спартака» Леонид Федун раскрыл размер финансовых потерь клуба из-за паузы в сезоне, обусловленной пандемией коронавируса.

«Много [клуб недополучает], если у нас, условно говоря, месячная выручка составляет примерно полмиллиарда, вот считайте. Надо просто определиться, когда все-таки закончится карантин. Если мы видим, что это больше двух месяцев, то надо закрывать чемпионат и пытаться договариваться с футболистами по контрактам», – сказал Федун.

  • По итогам 22 туров «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
  • По информации «Коммерсанта», бюджет клуба на сезон – 11 миллиардов рублей.
  • В среду стало известно, что до возобновления тренировок зарплата футболистов московской команды сократится на 40 процентов.

Источник: «РБК»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (5)
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Hektor 84
1585814253
А газпром сколько с бзенитом?
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Romio-xxx
1585839177
Стыдно за бЗенит...
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