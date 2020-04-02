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    «Спартак» из-за пандемии коронавируса теряет 500 миллионов в месяц

    Владелец «Спартака» Леонид Федун раскрыл размер финансовых потерь клуба из-за паузы в сезоне, обусловленной пандемией коронавируса.

    «Много [клуб недополучает], если у нас, условно говоря, месячная выручка составляет примерно полмиллиарда, вот считайте. Надо просто определиться, когда все-таки закончится карантин. Если мы видим, что это больше двух месяцев, то надо закрывать чемпионат и пытаться договариваться с футболистами по контрактам», – сказал Федун.

    • По итогам 22 туров «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
    • По информации «Коммерсанта», бюджет клуба на сезон – 11 миллиардов рублей.
    • В среду стало известно, что до возобновления тренировок зарплата футболистов московской команды сократится на 40 процентов.

    Источник: «РБК»

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    02.04.2020 10:23
    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +543

      Cleaner 1 час назад

      На чем же они зарабатывали 500 миллионов в месяц, что теперь теряют? Это получается, Спартак зарабатывал в год ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ! Ну вот не верю!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +961

      Romio-xxx 6 часов назад

      Стыдно за бЗенит...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1

      shitovmikhailgve 7 часов назад

      Хотите красивое и подкаченное тело как у спортсменов, теперь это можно сделать без усилий, сидя дома и всего 15 мнут в день да и стоит копейки.Реально крутая штука, всем советую попробовать, вот сами почитайте что к чему ---- http://xx.org.ua/preess

      -1
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      Рейтинг: +2065

      alarm 7 часов назад

      позор рылам!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2744

      Борат 9 часов назад

      Самое время распустить рыл на вольные хлеба, а стадион отдать фк чертаново ! Стыдно за рылов ! Гыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1900

      Hektor 84 13 часов назад

      А газпром сколько с бзенитом?

      1
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      Рейтинг: +8499

      ufos73 > Hektor 84 12 часов назад

      Меньше, так как пол стадиона, если не больше, бесплатно проходит... ))

      2
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      ...
      Рейтинг: +19096

      пьяныйхоровод > ufos73 11 часов назад

      На "открывашку " бедолаг ОМОН загоняют .

      4
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      Рейтинг: +4111

      nik55 > Hektor 84 9 часов назад

      бомжи напишут что у них прибыль

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      Рейтинг: +3728

      3a zenit > nik55 9 часов назад

      чет там хрюкнуло,ничего не понятно?

      2
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      Рейтинг: +19096

      пьяныйхоровод > 3a zenit 6 часов назад

      Жёлудей хочетъ .

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