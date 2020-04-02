«Спартак» из-за пандемии коронавируса теряет 500 миллионов в месяц

Владелец «Спартака» Леонид Федун раскрыл размер финансовых потерь клуба из-за паузы в сезоне, обусловленной пандемией коронавируса.

«Много [клуб недополучает], если у нас, условно говоря, месячная выручка составляет примерно полмиллиарда, вот считайте. Надо просто определиться, когда все-таки закончится карантин. Если мы видим, что это больше двух месяцев, то надо закрывать чемпионат и пытаться договариваться с футболистами по контрактам», – сказал Федун.