Tuttosport: «Наполи» готов платить Кавани 7 миллионов в год

«Наполи» заинтересован в возвращении нападающего Эдинсона Кавани.

По информации Tuttosport, неаполитанский клуб готов предложить 33-летнему футболисту трехлетний контракт с зарплатой 7 миллионов евро за сезон.

Кроме того, уругваец получит подъемные в размере 7 миллионов, если вернется в бывшую команду.