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    Tuttosport: «Наполи» готов платить Кавани 7 миллионов в год

    «Наполи» заинтересован в возвращении нападающего Эдинсона Кавани.

    По информации Tuttosport, неаполитанский клуб готов предложить 33-летнему футболисту трехлетний контракт с зарплатой 7 миллионов евро за сезон.

    Кроме того, уругваец получит подъемные в размере 7 миллионов, если вернется в бывшую команду.

    • Летом Кавани станет свободным агентом в связи с истечением контракта с «ПСЖ».
    • Форвард выступал за «Наполи» с 2010 по 2013 год.

    Источник: Tuttosport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3194

      Alekxei Z. 5 часов назад

      Кругом идут на сокращение ЗП на 40-70%, а тут 35-летнему 7 лямов в год.
      Бомбардир , ну нельзя же всё бездумно переписывать.
      Голову включайте , хоть иногда.

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      Рейтинг: +3194

      Alekxei Z. 5 часов назад

      Всё это словоблудство. Ещё не знают как Италия выйдет из этого кризиса , а уже озвучивают цифры. НЕ надо бежать впереди телеги.

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