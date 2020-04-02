Tuttosport: «Наполи» готов платить Кавани 7 миллионов в год

Кругом идут на сокращение ЗП на 40-70%, а тут 35-летнему 7 лямов в год.
Бомбардир , ну нельзя же всё бездумно переписывать.
Голову включайте , хоть иногда.
«Наполи» заинтересован в возвращении нападающего Эдинсона Кавани.
По информации Tuttosport, неаполитанский клуб готов предложить 33-летнему футболисту трехлетний контракт с зарплатой 7 миллионов евро за сезон.
Кроме того, уругваец получит подъемные в размере 7 миллионов, если вернется в бывшую команду.
- Летом Кавани станет свободным агентом в связи с истечением контракта с «ПСЖ».
- Форвард выступал за «Наполи» с 2010 по 2013 год.