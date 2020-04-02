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    Защитник «Порту» Теллес близок к переходу в «Челси»

    Левый защитник «Порту» Алекс Теллес, скорее всего, продолжит карьеру в «Челси».

    По информации Record, лондонский клуб считается фаворитом в борьбе за бразильского фулбека.

    Шансы на данный трансфер достаточно велики, поскольку агент футболиста Пини Захави находится в хороших отношениях с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

    • В текущем сезоне Теллес провел за «Порту» 40 матчей, забил 10 голов и сделал девять ассистов.
    • Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны».
    • Сумма отступных в контракте игрока – 40 миллионов евро.

    Источник: Record

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    02.04.2020 23:25
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