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Защитник «Порту» Теллес близок к переходу в «Челси»

2 апреля 2020, 23:25

Левый защитник «Порту» Алекс Теллес, скорее всего, продолжит карьеру в «Челси».

По информации Record, лондонский клуб считается фаворитом в борьбе за бразильского фулбека.

Шансы на данный трансфер достаточно велики, поскольку агент футболиста Пини Захави находится в хороших отношениях с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

  • В текущем сезоне Теллес провел за «Порту» 40 матчей, забил 10 голов и сделал девять ассистов.
  • Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны».
  • Сумма отступных в контракте игрока – 40 миллионов евро.

Источник: Record
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Челси Порту Теллес Алекс
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