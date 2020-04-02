Защитник «Порту» Теллес близок к переходу в «Челси»

Левый защитник «Порту» Алекс Теллес, скорее всего, продолжит карьеру в «Челси».
По информации Record, лондонский клуб считается фаворитом в борьбе за бразильского фулбека.
Шансы на данный трансфер достаточно велики, поскольку агент футболиста Пини Захави находится в хороших отношениях с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.
- В текущем сезоне Теллес провел за «Порту» 40 матчей, забил 10 голов и сделал девять ассистов.
- Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны».
- Сумма отступных в контракте игрока – 40 миллионов евро.
Источник: Record