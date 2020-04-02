Защитник «Порту» Теллес близок к переходу в «Челси»

Левый защитник «Порту» Алекс Теллес, скорее всего, продолжит карьеру в «Челси».

По информации Record, лондонский клуб считается фаворитом в борьбе за бразильского фулбека.

Шансы на данный трансфер достаточно велики, поскольку агент футболиста Пини Захави находится в хороших отношениях с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.