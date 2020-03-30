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    Sport24: ЦСКА продлил карантин до 1 мая

    По информации Sport24, московский ЦСКА продлил командный карантин до 1 мая.

    Футболисты московской команды до этой даты будут заниматься индивидуально в самоизоляции.

    • Из-за пандемии коронавируса сезон в РПЛ был приостановлен до 10 апреля.
    • Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщал, что чемпионат возобновится не раньше 24 апреля.

    Игроки ЦСКА будут тренироваться дома до 7 апреля

    Источник: Sport24

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    30.03.2020 14:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +417

      кто там 22 часа назад

      РФПЛ продолжится, а эти на карантине сидеть будут) Ну и правильно, всё равно ловить нечего, кроме Шакири из Ливерпуля ахаха

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