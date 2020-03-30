Sport24: ЦСКА продлил карантин до 1 мая

РФПЛ продолжится, а эти на карантине сидеть будут) Ну и правильно, всё равно ловить нечего, кроме Шакири из Ливерпуля ахаха
По информации Sport24, московский ЦСКА продлил командный карантин до 1 мая.
Футболисты московской команды до этой даты будут заниматься индивидуально в самоизоляции.
- Из-за пандемии коронавируса сезон в РПЛ был приостановлен до 10 апреля.
- Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщал, что чемпионат возобновится не раньше 24 апреля.
Игроки ЦСКА будут тренироваться дома до 7 апреля