«Будь счастлива». Тарасов подарил супруге Porsche

Почитал другим нотации - а сам порш... Правильно, чего бы деньги на нуждающихся тратить?! Лучше языком почесать. И очередную футболочку с портретом надеть...
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сделал подарок супруге Анастасии Костенко на ее день рождения.
Российский футболист подарил девушке автомобиль Porsche.
«Будь счастлива», – написал Тарасов в инстаграме
- Тарасов получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.
- Это произошло спустя три дня после заключения контракта с «Рубином»
- По словам игрока, его возвращение в строй ожидается в середине июня.
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