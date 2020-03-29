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    «Будь счастлива». Тарасов подарил супруге Porsche

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сделал подарок супруге Анастасии Костенко на ее день рождения.

    Российский футболист подарил девушке автомобиль Porsche.

    «Будь счастлива», – написал Тарасов в инстаграме

    • Тарасов получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.
    • Это произошло спустя три дня после заключения контракта с «Рубином»
    • По словам игрока, его возвращение в строй ожидается в середине июня.

    .

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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    29.03.2020 21:50
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1031

      житель СПб 22 часа назад

      Почитал другим нотации - а сам порш... Правильно, чего бы деньги на нуждающихся тратить?! Лучше языком почесать. И очередную футболочку с портретом надеть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19051

      пьяныйхоровод 22 часа назад

      джанни радари - порождение упёртого , но тупого м.у.д.а.к.а .

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2236

      алдан2014 23 часа назад

      Где то на Мальдивах,, грызёт ногти Оленька Бузова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      New Life 30 марта, 13:18

      А мне бабы говорили, что они обычно от других вещей счастливы бывают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2397

      Давид59 30 марта, 09:48

      Ума хватило это постить сейчас! Когда многие пытаются просто выжить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19051

      пьяныйхоровод 30 марта, 09:06

      Кабы всем з/п как у "Тарасовых" никаких поршей не хватило ( всеб раздарили )

      3
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      Рейтинг: +30

      the teacher 30 марта, 07:55

      Пасаны, тачка то похоже б/у? ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +190

      GreyDM 30 марта, 01:33

      у бузовой ща е.б.у.ч.к.у разнесло нах)))

      2
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      Рейтинг: +2030

      solodealer 29 марта, 22:25

      Крассаввааа!!!)))
      Идущий рядом! Ползущий вместе!Комсомолец! Патриот! Путинец!
      Пионэр - всем ребятам пример!
      ТЕРЕШКОВ!

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16001

      DOCTOR PENALTY 29 марта, 22:22

      Своевременно и адекватно! Браво Бузов-Костенко!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2030

      solodealer > DOCTOR PENALTY 29 марта, 22:25

      )+

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