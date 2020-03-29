Игроки «Сельты» потребовали наказать Систо за нарушение карантина. Он уехал в Данию

вот и думайте! у них просто игроки ...у нас ! не только сбегают приезжие со своим заданием получается...но и молодежь тупая обкуренная наркоманная вечеринки устраивает на площадях..!труднее придется нам...из за этих...
Нападающий «Сельты» Пионе Систо нарушил указание клуба быть на карантине дома в Испании и уехал на родину, в Данию. Футболисты команды из Виго потребовали наказать игрока за проступок, пишет Marca.
Систо провел в дороге до Дании 27 часов, поскольку воздушное сообщение между странами сейчас не действует.
- Примера приостановлена из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 30000 человек.
- Систо в нынешнем сезоне провел в Примере 19 матчей, забил два гола.