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    Игроки «Сельты» потребовали наказать Систо за нарушение карантина. Он уехал в Данию

    Нападающий «Сельты» Пионе Систо нарушил указание клуба быть на карантине дома в Испании и уехал на родину, в Данию. Футболисты команды из Виго потребовали наказать игрока за проступок, пишет Marca.

    Систо провел в дороге до Дании 27 часов, поскольку воздушное сообщение между странами сейчас не действует.

    • Примера приостановлена из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 30000 человек.
    • Систо в нынешнем сезоне провел в Примере 19 матчей, забил два гола.

    Источник: Marca

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    29.03.2020 17:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +53467

      Chernyi Lis 29 марта, 19:31

      вот и думайте! у них просто игроки ...у нас ! не только сбегают приезжие со своим заданием получается...но и молодежь тупая обкуренная наркоманная вечеринки устраивает на площадях..!труднее придется нам...из за этих...

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