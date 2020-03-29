Игроки «Сельты» потребовали наказать Систо за нарушение карантина. Он уехал в Данию

Нападающий «Сельты» Пионе Систо нарушил указание клуба быть на карантине дома в Испании и уехал на родину, в Данию. Футболисты команды из Виго потребовали наказать игрока за проступок, пишет Marca.

Систо провел в дороге до Дании 27 часов, поскольку воздушное сообщение между странами сейчас не действует.