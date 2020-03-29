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    Григорий Иванов: «Такая беда на нашу землю пришла. Надо перетерпеть»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал пандемическую ситуацию в мире. Функционер заметил, что несмотря на коронавирус спонсоры клуба выполняют обязательства.

    «В марте в «Урале» все нормально, мы все футболистам выплатили. Спонсоры от нас не отвернулись, у нас с ними заключены долгосрочные договоры. Они тоже своих обязательств перед нами не изменили. Посмотрим, что будет дальше. Скорее бы все это закончилось. Такая беда на нашу землю пришла... Ну что поделать? Надо перетерпеть. Дай бог, чтобы все были живы-здоровы», – сказал Иванов.

    • По мнению функционера, РПЛ возобновится не раньше июня.
    • По всему миру от инфекции умерло более 30000 человек.
    • «Урал» в РПЛ идет десятым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.03.2020 16:52
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