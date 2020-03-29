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    Тренер «Чертаново» Осинькин: «Эпидемия в России еще не пошла»

    Главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин полагает, что эпидемия коронавируса в России еще не началась. Его футболисты сейчас отпущены по домам.

    «Мы отпустили своих игроков раньше всех, на третий день после матча с «Мордовией». Они разъехались домой с открытой датой возвращения. А как сейчас можно что-то планировать? Как угадать, когда коронавирус закончится, если у нас эпидемия еще реально не пошла? Все на связи, все на телефоне», – сказал Осинькин Sportbox.

    • ФНЛ не возобновится раньше 24 апреля.
    • «Чертаново» в таблице идет третьим.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 30000 человек.

    Источник: Sportbox

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    29.03.2020 14:25
    Комментарии9
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      Рейтинг: +53467

      Chernyi Lis 29 марта, 17:02

      начнется как всех туристов привезут...((всех этих нажравшихся ежемесячно бывающих где нибудь за кордоном..этих майданщиков вытаскивай и спасибо не скажут..

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      Рейтинг: +3145

      Alekxei Z. 29 марта, 15:37

      Да в мире никто не знает как всё это развивается. Мы граничим с Китаем , от которого это как-бы пошло, и сравните с США.
      ХЗ как всё это обьяснить...

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      Рейтинг: +1609

      neim > Alekxei Z. 29 марта, 16:36

      Развиваться эпидемия будет циклично и гулять по миру ещё долго. В Китай уже везут вирус из Европы. Что-то похожее будет и в штатах и Европе, даже если там его (вирус) победят. Сначала утихнет, а потом придёт обратно от куда-нибудь. У нас так вообще ещё не начинался практически, так же как на ближнем востоке и южной Америке.

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      Рейтинг: +53467

      Chernyi Lis > Alekxei Z. 29 марта, 17:03

      всех труднее и сложнее нам..россии..огромная территория границ..а сша пусть сдохнет от своего же оружия..

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      Рейтинг: +3145

      Alekxei Z. > Chernyi Lis 29 марта, 19:51

      А что тебе США плохого сделали ???
      Телек не смотри и здоровее будешь.

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      Рейтинг: +53467

      Chernyi Lis > Alekxei Z. 29 марта, 20:05

      придурок) всем! делают только плохое..а че тебе обьяснять далекому..всему миру только плохое..не во мне именно дело..

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      Рейтинг: +53467

      Chernyi Lis > Alekxei Z. 29 марта, 20:10

      ты на один день..образно говоря..будешь для них хорош и полезен..потом поменяешься и добрая россия примет вас думаете вы ..эти ваши планы..

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      Рейтинг: +53467

      Chernyi Lis > Alekxei Z. 29 марта, 20:15

      а что лично мне не нравится мягко говоря то это система управления ложью наглой..воровством и грабежом стала без нации страна так сказать не великой конечно а экономически стабильной..коррупция идет по всему миру только от них!с бритосами напару..

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      Рейтинг: +3145

      Alekxei Z. > Chernyi Lis 29 марта, 21:01

      Ну во-первых сам ты Придурок грёбанный !!!!
      Очень тупой !!!
      Дятел , по твоему коррупция в России идёт из США ???
      Я наивный думал что всё из Кремля.
      С тобой всё ясно. Ты тупой путинский дигенират !!!

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