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  • Тренер «Чертаново» Осинькин: «Эпидемия в России еще не пошла»

Тренер «Чертаново» Осинькин: «Эпидемия в России еще не пошла»

29 марта 2020, 14:25
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Главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин полагает, что эпидемия коронавируса в России еще не началась. Его футболисты сейчас отпущены по домам.

«Мы отпустили своих игроков раньше всех, на третий день после матча с «Мордовией». Они разъехались домой с открытой датой возвращения. А как сейчас можно что-то планировать? Как угадать, когда коронавирус закончится, если у нас эпидемия еще реально не пошла? Все на связи, все на телефоне», – сказал Осинькин Sportbox.

  • ФНЛ не возобновится раньше 24 апреля.
  • «Чертаново» в таблице идет третьим.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 30000 человек.

Источник: Sportbox
Россия. ФНЛ Чертаново Осинькин Игорь
Комментарии (5)
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Chernyi Lis
1585490550
начнется как всех туристов привезут...((всех этих нажравшихся ежемесячно бывающих где нибудь за кордоном..этих майданщиков вытаскивай и спасибо не скажут..
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