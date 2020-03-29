Тренер «Чертаново» Осинькин: «Эпидемия в России еще не пошла»

Главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин полагает, что эпидемия коронавируса в России еще не началась. Его футболисты сейчас отпущены по домам.

«Мы отпустили своих игроков раньше всех, на третий день после матча с «Мордовией». Они разъехались домой с открытой датой возвращения. А как сейчас можно что-то планировать? Как угадать, когда коронавирус закончится, если у нас эпидемия еще реально не пошла? Все на связи, все на телефоне», – сказал Осинькин Sportbox.