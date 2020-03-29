Тедеско: «Адаптация в «Спартаке» прошла отлично. Все здорово»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итог адаптации в команде. Он ее возглавил осенью.

«Моя адаптация прошла отлично. Все здорово, все работают на 100%. Тренеру необходимо проводить много времени в работе, чтобы всех узнать. Не только игроков, но и персонал», – сказал немец.