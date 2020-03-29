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    Тедеско: «Адаптация в «Спартаке» прошла отлично. Все здорово»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итог адаптации в команде. Он ее возглавил осенью.

    «Моя адаптация прошла отлично. Все здорово, все работают на 100%. Тренеру необходимо проводить много времени в работе, чтобы всех узнать. Не только игроков, но и персонал», – сказал немец.

    • До «Спартака» Тедеско работал в «Шальке».
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
    • Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: страница «Спартака» в VK

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    29.03.2020 14:13
    Комментарии22
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      Рейтинг: +75800

      zigbert 29 марта, 20:34

      От настроения тренера тоже многое зависит. Жаль только что чемпионат остановлен. Спартак начал нащупывать свою игру. Удачи тебе Доменико!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4059

      JTherry 29 марта, 16:36

      если с апреле-мае чемпионат не возобновят, можно закрывать "лавочку" без дальнейших выяснений - кто и кем стал(( доигрывать чемпионат в июле-августе, смешивая следующий чемпионат с незаконченным, проводя матчи почти каждый день не имеет смысла, у нас и в нормальных условиях непонятные вещи творятся: то поле в ямах, то снег выпал весной, а никто, конечно, не готов был, а еще оргвопросы с телевещанием надо согласовать, вот где неразбериха будет... да и "непонятки" с контрактами футболистов, опять же, как поступят, у кого они закончатся уже в июне?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +931

      spam2009 29 марта, 16:29

      На самом деле аларм борат и литейный сначала любили спартак, но их не пускали на трибуны мясного стадиона из-за того что от них сильно воняло бомжатиной и конским навозом, вот они и обиделись мальца. Но винить надо только самих себя, ибо как говорил мойдодыр - да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2051

      alarm 29 марта, 16:17

      я не опоздал?) позор спартаку!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +7

      Бoрат > alarm 29 марта, 17:35

      Не отвлекайся миленький . Гыгы .

      0
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      Рейтинг: +36

      ПалкоВводецъ 29 марта, 16:15

      Тедеску будет подводить итоги в ФНЛ

      1
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      Рейтинг: +1059

      afw13 29 марта, 15:33

      стыдно за бората и литейного!
      гыгы

      9
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    • ...
      Рейтинг: +12578

      vka1970 29 марта, 15:25

      Главное теперь из пионеротряда сколотить жадную до трофеев банду.
      Удачи Тед !!!

      5
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      Рейтинг: +2729

      Борат 29 марта, 15:07

      стыдно за рылов !
      позор хрякам !
      гыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +935

      "supermax" > Борат 29 марта, 15:08

      такой дурак сук....впрочем продолжай...люди любят шоу идиотов

      6
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      Рейтинг: +4852

      Литейный4 29 марта, 14:58

      Этот физрук уверенно ведет свиней в Пердив на радость всей страны.Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +935

      "supermax" > Литейный4 29 марта, 15:07

      самого то еще чирикать не зае.бало?

      8
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      Рейтинг: +7

      Бoрат > Литейный4 29 марта, 17:40

      У меня тоже все мысли о заднице , прям аш зудит уже - карантин (((( что поделаешь . Гыгы . Смотрю я не одинок - тебя те же желания одолевают , а как аларм страдает .

      1
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      Рейтинг: +16001

      DOCTOR PENALTY 29 марта, 14:21

      Что значит отлично, что значит на все 100% - у нас на груди уже блестит золото??? Оптимист ты наш!...

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