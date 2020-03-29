Тедеско: «Адаптация в «Спартаке» прошла отлично. Все здорово»

От настроения тренера тоже многое зависит. Жаль только что чемпионат остановлен. Спартак начал нащупывать свою игру. Удачи тебе Доменико!
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итог адаптации в команде. Он ее возглавил осенью.
«Моя адаптация прошла отлично. Все здорово, все работают на 100%. Тренеру необходимо проводить много времени в работе, чтобы всех узнать. Не только игроков, но и персонал», – сказал немец.
- До «Спартака» Тедеско работал в «Шальке».
- «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
- Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.