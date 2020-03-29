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    Express: Холанд – приоритетная цель «Реала» на лето

    Мадридский «Реал» намерен заполучить летом нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, пишет британское издание Express. Его контракт с немцами действует до 2024 года.

    Изначально руководство мадридского клуба склонялось к покупке нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, но поменяло выбор в пользу Холанда.

    • 19-летний Холанд перешел в «Боруссию» в январе 2020 года из «Зальцбурга».
    • Сумма трансфера форварда составила 20 миллионов евро.
    • «Реал» в Примере идет вторым.

    Источник: Express

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    29.03.2020 12:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1075

      FENIX-SL 29 марта, 17:17

      зачееееем?!!!!!!
      дайте парню играть спокойно
      и заберите мбаппе - он уже готов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1233

      koli4ka 29 марта, 14:13

      мне кажется,что в АПЛ его сосватают,в паре со Стерлингом,например, будут круто смотреться...

      0
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      Рейтинг: +39034

      portero 29 марта, 13:58

      Эти провернуть могут трансфер...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +190

      GreyDM 29 марта, 13:12

      лямов за 200 если только...а то и больше)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9524

      DeStar 29 марта, 13:03

      вряд ли это прокатит, и на его месте я бы еще провел сезон в БД

      0
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      Рейтинг: +10070

      KLIM777 29 марта, 12:59

      Куда раньше они смотрели?? Купили какого-то Йовича, хотя Холланд имеет характеристики мега-крутые.

      2
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      Рейтинг: +3731

      vladik12 > KLIM777 29 марта, 13:07

      Холанд - настоящий форвард-киллер.

      0
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      Рейтинг: +10070

      KLIM777 > vladik12 29 марта, 13:13

      причем это уже давно было видно. Скорость, ускорение, рост, игра головой, техника, храбрость и никуда без успеха оказаться в нужный момент в нужном месте

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