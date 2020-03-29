Express: Холанд – приоритетная цель «Реала» на лето

зачееееем?!!!!!!
дайте парню играть спокойно
и заберите мбаппе - он уже готов
Мадридский «Реал» намерен заполучить летом нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, пишет британское издание Express. Его контракт с немцами действует до 2024 года.
Изначально руководство мадридского клуба склонялось к покупке нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, но поменяло выбор в пользу Холанда.
- 19-летний Холанд перешел в «Боруссию» в январе 2020 года из «Зальцбурга».
- Сумма трансфера форварда составила 20 миллионов евро.
- «Реал» в Примере идет вторым.