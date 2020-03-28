Игроки сборной России рассказали о профилактике коронавируса

Пресс-служба сборной России опубликовала видеоролик, на котором игроки национальной команды доходчиво рассказывают о профилактике коронавируса.
В съемках приняли участие Георгий Джикия, Роман Зобнин, Алексей Миранчук и Денис Черышев.
«Предупреждeн – значит вооружeн», – говорится в описании к ролику.
- Из-за пандемии коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры в Европе.
- В России, по официальным данным, болезнь выявлена у 1036 человек.
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Источник: Официальный твиттер сборной России