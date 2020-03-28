Игроки сборной России рассказали о профилактике коронавируса

Пресс-служба сборной России опубликовала видеоролик, на котором игроки национальной команды доходчиво рассказывают о профилактике коронавируса.

В съемках приняли участие Георгий Джикия, Роман Зобнин, Алексей Миранчук и Денис Черышев.

«Предупреждeн – значит вооружeн», – говорится в описании к ролику.