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Игроки сборной России рассказали о профилактике коронавируса

28 марта 2020, 12:50

Пресс-служба сборной России опубликовала видеоролик, на котором игроки национальной команды доходчиво рассказывают о профилактике коронавируса.

В съемках приняли участие Георгий Джикия, Роман Зобнин, Алексей Миранчук и Денис Черышев.

«Предупреждeн – значит вооружeн», – говорится в описании к ролику.

  • Из-за пандемии коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры в Европе.
  • В России, по официальным данным, болезнь выявлена у 1036 человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Джикия Георгий Зобнин Роман Черышев Денис Миранчук Алексей
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