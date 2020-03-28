Кисляк – о возвращении в «Рубин»: «Пешком пошел бы»

Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк заявил о готовности вернуться в РПЛ и в частности в «Рубин».

– За 5 лет в «Рубине» у вас в активе 67 матчей – в среднем меньше 14 игр за сезон, не очень много. Но карьеру в Казани можно назвать удачной?

– Понятно, что я мог провести больше игр и больше запомниться, но я считаю, что тогда была сумасшедшая конкуренция. Особенно в первые годы, как я пришeл и было мне тогда 23-24 года. Какой-то шанс мне Курбан Бекиевич предоставлял, где-то я им сразу не воспользовался. Хотелось, конечно, сыграть больше, но я считаю, что это был неплохой момент. Я провeл всe-таки эти игры и считаю, что их нормальное количество.

– Если появится реальный вариант в чемпионате России, будете рассматривать?

– Ну конечно, однозначно, потому что чемпионат очень хорошего качества и он интересный. Намного сильнее.

– У «Рубина» сейчас есть дефицит игроков на вашей позиции...

– Я бы с удовольствием. Пешком пошeл бы (смеется).