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    Кисляк – о возвращении в «Рубин»: «Пешком пошел бы»

    Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк заявил о готовности вернуться в РПЛ и в частности в «Рубин».

    – За 5 лет в «Рубине» у вас в активе 67 матчей – в среднем меньше 14 игр за сезон, не очень много. Но карьеру в Казани можно назвать удачной?

    – Понятно, что я мог провести больше игр и больше запомниться, но я считаю, что тогда была сумасшедшая конкуренция. Особенно в первые годы, как я пришeл и было мне тогда 23-24 года. Какой-то шанс мне Курбан Бекиевич предоставлял, где-то я им сразу не воспользовался. Хотелось, конечно, сыграть больше, но я считаю, что это был неплохой момент. Я провeл всe-таки эти игры и считаю, что их нормальное количество.

    – Если появится реальный вариант в чемпионате России, будете рассматривать?

    – Ну конечно, однозначно, потому что чемпионат очень хорошего качества и он интересный. Намного сильнее.

    – У «Рубина» сейчас есть дефицит игроков на вашей позиции...

    – Я бы с удовольствием. Пешком пошeл бы (смеется).

    • 32-летний Кисляк выступал за «Рубин» с 2011 по 2016 год.
    • Первую половину сезона-2012/13 белорус провел в аренде в «Краснодаре».

    Источник: «Спорт Бизнес Online»

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