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    Михаил Кержаков: «Готов играть до 50 лет»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков порассуждал о том, сколько еще будет длиться его карьера.

    – До скольки лет играют вратари?

    – Каждый по-разному. Зависит от организма и от количества игр. Вон сейчас Буффон вроде бы продлевает контракт с «Ювентусом». Ему сколько там, 42 будет. Можно вспомнить Бреда Фриделя, который до 43-х пылил, Марка Шварцера, который играл до 41 года, Ван дер Сара, который, по-моему, до 40 лет играл. У него вообще вторая молодость наступила, когда он в «Манчестер Юнайтед» перешел в 37 или 36 лет. Зависит от здоровья, конечно. И от мотивации.

    – А до скольки лет планируете играть вы?

    – С таким количеством игр, как у меня, мне кажется, я готов до 50 играть! (смеется). Нет износа никакого.

    • Кержаков – воспитанник «Зенита».
    • В январе голкиперу исполнилось 33 года.
    • В текущем сезоне он провел 14 матчей за петербургскую команду и пропустил 13 голов.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 22:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1758

      Hektor 84 13 минут назад

      С вашими зарплатами и дольше можно играть в нашем пешеходном чемпионате. Поиграл бы ты за 15000 р. За которые больше пол страны ишачат целый месяц.

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