Михаил Кержаков: «Готов играть до 50 лет»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков порассуждал о том, сколько еще будет длиться его карьера.

– До скольки лет играют вратари?

– Каждый по-разному. Зависит от организма и от количества игр. Вон сейчас Буффон вроде бы продлевает контракт с «Ювентусом». Ему сколько там, 42 будет. Можно вспомнить Бреда Фриделя, который до 43-х пылил, Марка Шварцера, который играл до 41 года, Ван дер Сара, который, по-моему, до 40 лет играл. У него вообще вторая молодость наступила, когда он в «Манчестер Юнайтед» перешел в 37 или 36 лет. Зависит от здоровья, конечно. И от мотивации.

– А до скольки лет планируете играть вы?

– С таким количеством игр, как у меня, мне кажется, я готов до 50 играть! (смеется). Нет износа никакого.