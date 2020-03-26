Михаил Кержаков: «Готов играть до 50 лет»

С вашими зарплатами и дольше можно играть в нашем пешеходном чемпионате. Поиграл бы ты за 15000 р. За которые больше пол страны ишачат целый месяц.
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков порассуждал о том, сколько еще будет длиться его карьера.
– До скольки лет играют вратари?
– Каждый по-разному. Зависит от организма и от количества игр. Вон сейчас Буффон вроде бы продлевает контракт с «Ювентусом». Ему сколько там, 42 будет. Можно вспомнить Бреда Фриделя, который до 43-х пылил, Марка Шварцера, который играл до 41 года, Ван дер Сара, который, по-моему, до 40 лет играл. У него вообще вторая молодость наступила, когда он в «Манчестер Юнайтед» перешел в 37 или 36 лет. Зависит от здоровья, конечно. И от мотивации.
– А до скольки лет планируете играть вы?
– С таким количеством игр, как у меня, мне кажется, я готов до 50 играть! (смеется). Нет износа никакого.
- Кержаков – воспитанник «Зенита».
- В январе голкиперу исполнилось 33 года.
- В текущем сезоне он провел 14 матчей за петербургскую команду и пропустил 13 голов.