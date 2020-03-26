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Михаил Кержаков: «Готов играть до 50 лет»

26 марта 2020, 22:41
4

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков порассуждал о том, сколько еще будет длиться его карьера.

– До скольки лет играют вратари?

– Каждый по-разному. Зависит от организма и от количества игр. Вон сейчас Буффон вроде бы продлевает контракт с «Ювентусом». Ему сколько там, 42 будет. Можно вспомнить Бреда Фриделя, который до 43-х пылил, Марка Шварцера, который играл до 41 года, Ван дер Сара, который, по-моему, до 40 лет играл. У него вообще вторая молодость наступила, когда он в «Манчестер Юнайтед» перешел в 37 или 36 лет. Зависит от здоровья, конечно. И от мотивации.

– А до скольки лет планируете играть вы?

– С таким количеством игр, как у меня, мне кажется, я готов до 50 играть! (смеется). Нет износа никакого.

  • Кержаков – воспитанник «Зенита».
  • В январе голкиперу исполнилось 33 года.
  • В текущем сезоне он провел 14 матчей за петербургскую команду и пропустил 13 голов.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил
Комментарии (4)
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Hektor 84
1585254411
С вашими зарплатами и дольше можно играть в нашем пешеходном чемпионате. Поиграл бы ты за 15000 р. За которые больше пол страны ишачат целый месяц.
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altezzik
1585255433
Готов играть за 50 рублей
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O-kolesov
1585256878
А чем ты лучше меня? У нас в России мужчины идут на пенсию в 65.Вот и флаг в руки.
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ZENIT***
1585293673
Да ,в 50 ,с внуками, в парке,на зелёной травушке,,,,Лафа!
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