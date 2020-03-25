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  • Максименко: «Не паникую из-за коронавируса. Люди вообще с ума сошли»

Максименко: «Не паникую из-за коронавируса. Люди вообще с ума сошли»

25 марта 2020, 19:11
14

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился отношением к пандемической ситуации с коронавирусом. По всему миру от заболевания умерло более 16000 человек.

«Нам рекомендовано полностью сидеть дома, тренироваться дома, меньше выходить в люди, в людные места вообще не ходить, максимум до магазина. Правила я немного нарушал. Единственный плюс карантина — это то, что можно выспаться. Проснулся в 14:00, поехал пообедал с другом, мы с ним потупили, и я вернулся обратно, поужинал и готов ко сну. Посмотрели сериал, фильм…

Я не впадаю в панику из-за вируса. Люди вообще с ума сошли, гречку, туалетную бумагу скупают. Это чисто наши русские люди. Чуть что — сразу в магазин, скупать всe. Я не так, купил, поел только свежее, и всe», – сказал игрок.

  • РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля.
  • «Спартак» в таблице идет восьмым.
  • В связи с коронавирусом следующая неделя в России объявлена нерабочей.

Источник: ютуб-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
Комментарии (14)
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VVM1964
1585155254
Молодой исчо )))
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shuravi01
1585158270
Да все сошли с ума.
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vka1970
1585159518
Поберёг бы ты себя Саша. Так.На всякий случай.
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Курск01
1585162066
А и не надо сходить с ума,надо придерживаться общепринятых для карантина правил.
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ZENIT***
1585165931
Лучше перебздеть!
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underground_10
1585168349
Да нет, не только в России все скупают туалетную бумагу и продукты. В Европе тоже самое. Туалетную бумагу и , к примеру, муку очень трудно найти.
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Дядя Серёжа
1585184621
Спать до 14... Мечта поэта... Хоть Путин недельку отвалил, а то работа-работа...
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portero
1585197612
Бред не неси про русских людей, во многих странах всё скупают(паника), удивительно что про тренировки ничего не написали...
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zigbert
1585230553
Паниковать конечно не надо но соблюдать элементарные меры предосторожности стоит. А вот скупают продукты по двум причинам: что бы реже ходить в магазин и боязнь вообще остаться без продуктов. Скупают не только у нас но и во всем мире.
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