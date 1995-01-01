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    Максименко: «Не паникую из-за коронавируса. Люди вообще с ума сошли»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился отношением к пандемической ситуации с коронавирусом. По всему миру от заболевания умерло более 16000 человек.

    «Нам рекомендовано полностью сидеть дома, тренироваться дома, меньше выходить в люди, в людные места вообще не ходить, максимум до магазина. Правила я немного нарушал. Единственный плюс карантина — это то, что можно выспаться. Проснулся в 14:00, поехал пообедал с другом, мы с ним потупили, и я вернулся обратно, поужинал и готов ко сну. Посмотрели сериал, фильм…

    Я не впадаю в панику из-за вируса. Люди вообще с ума сошли, гречку, туалетную бумагу скупают. Это чисто наши русские люди. Чуть что — сразу в магазин, скупать всe. Я не так, купил, поел только свежее, и всe», – сказал игрок.

    • РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля.
    • «Спартак» в таблице идет восьмым.
    • В связи с коронавирусом следующая неделя в России объявлена нерабочей.

    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Сегодня, 19:11
    Комментарии4
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      Рейтинг: +67

      shuravi01 3 минуты назад

      Да все сошли с ума.

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      Рейтинг: +14019

      sssrspartak 3 минуты назад

      здоровья главное и хорошо подготовиться к продолжению сезона,только неизвестно когда продолжится!

      0
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      Рейтинг: +2677

      Борат 12 минут назад

      Хряк спит до 14, потом с другом тупит - стыдно за этих невольников и мужеложцев !
      Позор рылам! Гыгы

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      Рейтинг: +22434

      VVM1964 53 минуты назад

      Молодой исчо )))

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