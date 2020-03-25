Максименко: «Не паникую из-за коронавируса. Люди вообще с ума сошли»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился отношением к пандемической ситуации с коронавирусом. По всему миру от заболевания умерло более 16000 человек.

«Нам рекомендовано полностью сидеть дома, тренироваться дома, меньше выходить в люди, в людные места вообще не ходить, максимум до магазина. Правила я немного нарушал. Единственный плюс карантина — это то, что можно выспаться. Проснулся в 14:00, поехал пообедал с другом, мы с ним потупили, и я вернулся обратно, поужинал и готов ко сну. Посмотрели сериал, фильм…

Я не впадаю в панику из-за вируса. Люди вообще с ума сошли, гречку, туалетную бумагу скупают. Это чисто наши русские люди. Чуть что — сразу в магазин, скупать всe. Я не так, купил, поел только свежее, и всe», – сказал игрок.