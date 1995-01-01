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    Мамаев: «Мы с Аланой уже семь лет вместе, а вы будете давиться желчью и мечтать о нашем разводе»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев ответил подписчику в инстаграме по поводу возможного расставания со своей супругой Аланой. Подписчик написал, что развод пары является делом времени.

    «Мы уже семь лет с Аланой вместе, а вы все никак не успокоитесь. И будем следующие семь лет вместе, а вы будете так же давиться желчью и мечтать о нашем разводе», — сказал Мамаев.

    Жена Мамаева – о переезде в другую страну: «Это была шутка»

    Источник: Инстаграм Аланы Мамаевой

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1479

      klim2m 33 минуты назад

      Все верно Паша, сабака лает- караван идет))), всего вам лучшего протому что #МЫРОСТОВ ))))

      0
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      Рейтинг: +13950

      bset 36 минут назад

      Судя по бесконечным тратам, после конца карьеры брак ваш пошатнется. Даже пока был в тюрьме, нигде не зарабатывал, жена все равно продолжала кучу денег сливать на развлечения.

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      Рейтинг: +1479

      klim2m > bset 28 минут назад

      Ну чисто по мужски скажи какое тебе дело кто что слил, Ты чтоль развлекал или ты бухгалтером числися у Мамаевых или доля там твоя? . жену лучше свою спроси .)) что в чужой дом ванговать то ?

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