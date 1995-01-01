Мамаев: «Мы с Аланой уже семь лет вместе, а вы будете давиться желчью и мечтать о нашем разводе»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев ответил подписчику в инстаграме по поводу возможного расставания со своей супругой Аланой. Подписчик написал, что развод пары является делом времени.

«Мы уже семь лет с Аланой вместе, а вы все никак не успокоитесь. И будем следующие семь лет вместе, а вы будете так же давиться желчью и мечтать о нашем разводе», — сказал Мамаев.

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