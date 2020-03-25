Зелимхан Бакаев: «Самое время для работы над собой»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев вновь показал, как тренируется дома в условиях карантина.

Российский футболист опубликовал в инстаграме видео, на котором он читает журнал во время упражнения.

«Самое время для работы над собой! Давайте вдохновлять друг друга. Делитесь тем, как развиваетесь дома», – сообщил Бакаев.

РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

Бакаев в текущем сезоне забил восемь голов и сделал 12 ассистов в 27 матчах.

Зелимхан Бакаев показал, как тренируется дома в условиях карантина