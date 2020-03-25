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Зелимхан Бакаев: «Самое время для работы над собой»

25 марта 2020, 10:40
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев вновь показал, как тренируется дома в условиях карантина.

Российский футболист опубликовал в инстаграме видео, на котором он читает журнал во время упражнения.

«Самое время для работы над собой! Давайте вдохновлять друг друга. Делитесь тем, как развиваетесь дома», – сообщил Бакаев.

  • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
  • Бакаев в текущем сезоне забил восемь голов и сделал 12 ассистов в 27 матчах.

Зелимхан Бакаев показал, как тренируется дома в условиях карантина

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Зелимхана Бакаева
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (1)
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vka1970
1585137369
Сие не удивительно. Судя по словам Голиковой, вирус в стране пошёл по геометрической экспоненте. Берегите себя !
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