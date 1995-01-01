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    Зелимхан Бакаев: «Самое время для работы над собой»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев вновь показал, как тренируется дома в условиях карантина.

    Российский футболист опубликовал в инстаграме видео, на котором он читает журнал во время упражнения.

    «Самое время для работы над собой! Давайте вдохновлять друг друга. Делитесь тем, как развиваетесь дома», – сообщил Бакаев.

    • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
    • Бакаев в текущем сезоне забил восемь голов и сделал 12 ассистов в 27 матчах.

    Зелимхан Бакаев показал, как тренируется дома в условиях карантина

    text

    Публикация от text (@z10bakaev) 24 Мар 2020 в 10:00 PDT

    Источник: Инстаграм Зелимхана Бакаева

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