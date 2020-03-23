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Зелимхан Бакаев показал, как тренируется дома в условиях карантина

23 марта 2020, 10:46

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев опубликовал в инстаграме ролик с частью своей домашней тренировки.

«Дома тренировочный процесс не останавливается!» – подписал видео футболист.

  • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
  • «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги по итогам 22 туров.
  • 23-летний Бакаев в текущем сезоне забил восемь голов и сделал 12 ассистов в 27 матчах.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Зелимхана Бакаева
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
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