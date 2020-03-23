Зелимхан Бакаев показал, как тренируется дома в условиях карантина

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев опубликовал в инстаграме ролик с частью своей домашней тренировки.
«Дома тренировочный процесс не останавливается!» – подписал видео футболист.
- РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
- «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги по итогам 22 туров.
- 23-летний Бакаев в текущем сезоне забил восемь голов и сделал 12 ассистов в 27 матчах.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Зелимхана Бакаева