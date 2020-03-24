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Бенито: «Киевское «Динамо» сильнее «Зенита», «Спартака» и ЦСКА»

24 марта 2020, 18:19
32

Бывший полузащитник «Тамбова» Бенито, выступающий за киевское «Динамо», сравнил РПЛ и украинский чемпионат.

«Сильнее ли киевское «Динамо» и «Шахтер» российских «Зенита», «Спартака» и ЦСКА? Конечно, да! Это интересный вопрос, так как я играл против всех этих клубов. «Зениту» даже забивал в выездном матче. Я могу сказать, что «Динамо» точно сильнее «Зенита».

Если честно, понятно, что чемпионат России сильнее, из-за того, что там много клубов одинакового уровня. На Украине есть два сильных клуба, о которых все говорят. Но они сильнее лучших российских команд.

Я ушел в «Динамо», чтобы расти здесь. В России меня считали молодым игроком, который якобы не мог играть постоянно из-за отсутствия опыта. Но, понимаешь, футбол – это не только опыт! Это молодость, скорость, техника. Ты должен использовать в полной мере качества футболиста, которыми он владеет.

Давай посмотрим на Мбаппе! Он играет постоянно, забивает постоянно, он уже стал звездой мирового футбола. Хотя тоже был неопытен. Но ему доверяли! Поэтому я в «Динамо», надеюсь, что здесь мне будут доверять», – цитирует Бенито Sportarena.com.

  • Бенито выступал за «Тамбов» с августа 2018 года.
  • За полтора сезона хавбек отличился тремя голами и одним ассистом в 35 матчах.

Экс-полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо»

Источник: Sportarena
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Зенит Динамо К Спартак ЦСКА Бенито
Комментарии (32)
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3a zenit
1585066040
лизнул ковшом жопу)
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vka1970
1585069318
С нашим судейством, даже условные клубы с Кипра посильней Зенита будут.Так что не удивлён.
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swot1205
1585070210
а может его уровня хватает для Динамо киев, но не хватает для Тамбова. Тогда вопрос об уровне Динамо К и Шахтера снят с повестки дня....
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portero
1585070991
Ну что он может еще сказать, хотя в еврокубках наши знатно обделались в этом году. Силу определит только личное противостояние пока наши клубы так далеко не могут пройти, получается сорта говна примерно равны.
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Томик
1585074361
Просто нас рать. Что за новости? Совсем придумать нечего?
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Valeron2790
1585074526
Ухаххаха. Слова обиженки. Да Шахтёр сильнее Российских клубов, но Днонамо, сменившее курс, и теперь играющее хохлами и второсортными легами(приглашение Бенито это только доказывает) Лобановский наверно в гробу переворачивается, от того, во что его крутейшую команду превратили. Мбаппе из Тамбова ага.
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shuravi01
1585075796
Очередной пиар.
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paracetamol
1585085090
Его и из Танбова выперли, а он про Зенит что-то пукает.
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Диктор
1585104014
Каждый кулие свое болото хвалит.
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zigbert
1585141849
Решать надо в очном поединке. Но пока это невозможно.
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