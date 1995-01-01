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    Бенито: «Киевское «Динамо» сильнее «Зенита», «Спартака» и ЦСКА»

    Бывший полузащитник «Тамбова» Бенито, выступающий за киевское «Динамо», сравнил РПЛ и украинский чемпионат.

    «Сильнее ли киевское «Динамо» и «Шахтер» российских «Зенита», «Спартака» и ЦСКА? Конечно, да! Это интересный вопрос, так как я играл против всех этих клубов. «Зениту» даже забивал в выездном матче. Я могу сказать, что «Динамо» точно сильнее «Зенита».

    Если честно, понятно, что чемпионат России сильнее, из-за того, что там много клубов одинакового уровня. На Украине есть два сильных клуба, о которых все говорят. Но они сильнее лучших российских команд.

    Я ушел в «Динамо», чтобы расти здесь. В России меня считали молодым игроком, который якобы не мог играть постоянно из-за отсутствия опыта. Но, понимаешь, футбол – это не только опыт! Это молодость, скорость, техника. Ты должен использовать в полной мере качества футболиста, которыми он владеет.

    Давай посмотрим на Мбаппе! Он играет постоянно, забивает постоянно, он уже стал звездой мирового футбола. Хотя тоже был неопытен. Но ему доверяли! Поэтому я в «Динамо», надеюсь, что здесь мне будут доверять», – цитирует Бенито Sportarena.com.

    • Бенито выступал за «Тамбов» с августа 2018 года.
    • За полтора сезона хавбек отличился тремя голами и одним ассистом в 35 матчах.

    Экс-полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо»

    Источник: Sportarena

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    Сегодня, 18:19
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +8775

      parevg 8 минут назад

      Интересно, если бы он сказал наоборот, он бы продолжил играть в хохляндии?

      1
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      Рейтинг: +376

      Граф2019 8 минут назад

      муссолини епрст...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Руслан ДСЛЦЗ 15 минут назад

      кто бы сомневался))))))

      1
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