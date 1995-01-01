«Встречаемся в 16:00». «Уфа» анонсировала матч с «Тамбовом»

Тот факт что в Москве закрыли все фитнесы, стадионы, бассейны, но не закрывают метро говорит, что у властей на уме не борьба с вирусом, а что-то иное. Это как мазать йодом и бинтовать поцарапанный палец, не замечая гнойник на жопе.
Пресс-служба «Уфы» дала анонс матча РПЛ против «Тамбова», несмотря на то что чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса. Уфимцы будут транслировать на своем ютуб-канале.
«Несмотря на то, что РПЛ приостановлена, мы специально для вас сегодня проведeм трансляцию матча 23-го тура «Уфа» – «Тамбов» на ютубе.
Встречаемся в 16:00, ссылочку дадим ближе к делу, забегайте на Премьеру, вас ждeт неожиданный эксперт и красивые голы», – написала «Уфа».
- РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.
- По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 12000 человек.
- «Уфа» в РПЛ идет девятой.