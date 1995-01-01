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    «Встречаемся в 16:00». «Уфа» анонсировала матч с «Тамбовом»

    Пресс-служба «Уфы» дала анонс матча РПЛ против «Тамбова», несмотря на то что чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса. Уфимцы будут транслировать на своем ютуб-канале.

    «Несмотря на то, что РПЛ приостановлена, мы специально для вас сегодня проведeм трансляцию матча 23-го тура «Уфа» – «Тамбов» на ютубе.

    Встречаемся в 16:00, ссылочку дадим ближе к делу, забегайте на Премьеру, вас ждeт неожиданный эксперт и красивые голы», – написала «Уфа».

    • РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.
    • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 12000 человек.
    • «Уфа» в РПЛ идет девятой.

    Источник: твиттер «Уфы»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +23335

      gol_kak_sokol 9 минут назад

      Тот факт что в Москве закрыли все фитнесы, стадионы, бассейны, но не закрывают метро говорит, что у властей на уме не борьба с вирусом, а что-то иное. Это как мазать йодом и бинтовать поцарапанный палец, не замечая гнойник на жопе.

      0
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      Рейтинг: +10030

      KLIM777 23 минуты назад

      Покуй играйте. Без зрителей,но играйте.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      Ник Уволен 51 минуту назад

      Сочи набрали ход, уже Спартак догнали и такой облом.

      1
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      Рейтинг: +1094

      DMитрий 1 час назад

      На приставке рубиться будут? А неожиданный эксперт, это наверное Вася Уткин.

      0
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      Рейтинг: +3852

      Литейный4 1 час назад

      Против спартача Прядкина поперли? Правильно. Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +1006

      acor94 1 час назад

      Это как так?

      0
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