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«Встречаемся в 16:00». «Уфа» анонсировала матч с «Тамбовом»

22 марта 2020, 10:40
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Пресс-служба «Уфы» дала анонс матча РПЛ против «Тамбова», несмотря на то что чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса. Уфимцы будут транслировать на своем ютуб-канале.

«Несмотря на то, что РПЛ приостановлена, мы специально для вас сегодня проведeм трансляцию матча 23-го тура «Уфа» – «Тамбов» на ютубе.

Встречаемся в 16:00, ссылочку дадим ближе к делу, забегайте на Премьеру, вас ждeт неожиданный эксперт и красивые голы», – написала «Уфа».

  • РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.
  • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 12000 человек.
  • «Уфа» в РПЛ идет девятой.

Источник: твиттер «Уфы»
Россия. Премьер-лига Уфа Тамбов
Комментарии (2)
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acor94
1584864883
Это как так?
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acor94
1584870690
расходимся друзья, это будет матч в football manager 2020...
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