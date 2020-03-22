«Встречаемся в 16:00». «Уфа» анонсировала матч с «Тамбовом»

Пресс-служба «Уфы» дала анонс матча РПЛ против «Тамбова», несмотря на то что чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса. Уфимцы будут транслировать на своем ютуб-канале.

«Несмотря на то, что РПЛ приостановлена, мы специально для вас сегодня проведeм трансляцию матча 23-го тура «Уфа» – «Тамбов» на ютубе.

Встречаемся в 16:00, ссылочку дадим ближе к делу, забегайте на Премьеру, вас ждeт неожиданный эксперт и красивые голы», – написала «Уфа».