«Барселона» интересуется 17-летним Камавинга из «Ренна»

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга стал трансферной целью «Барселоны».
По информации Sport.es, каталонский клуб ищет хавбека, похожего по стилю игры на Яя Туре, и француз подходит под оговоренные характеристики.
При этом сообщается, что «Барса» не собирается переплачивать за 17-летнего футболиста, которым также интересуются «Реал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
- Рыночная стоимость Камавинга – 42 миллиона евро.
- В текущем сезоне игрок провел за «Ренн» 36 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
Источник: Sport.es