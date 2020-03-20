«Барселона» интересуется 17-летним Камавинга из «Ренна»

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга стал трансферной целью «Барселоны».

По информации Sport.es, каталонский клуб ищет хавбека, похожего по стилю игры на Яя Туре, и француз подходит под оговоренные характеристики.

При этом сообщается, что «Барса» не собирается переплачивать за 17-летнего футболиста, которым также интересуются «Реал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».