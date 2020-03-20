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«Барселона» интересуется 17-летним Камавинга из «Ренна»

20 марта 2020, 18:18

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга стал трансферной целью «Барселоны».

По информации Sport.es, каталонский клуб ищет хавбека, похожего по стилю игры на Яя Туре, и француз подходит под оговоренные характеристики.

При этом сообщается, что «Барса» не собирается переплачивать за 17-летнего футболиста, которым также интересуются «Реал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

  • Рыночная стоимость Камавинга – 42 миллиона евро.
  • В текущем сезоне игрок провел за «Ренн» 36 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона Ренн Камавинга Эдуардо
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