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    «Барселона» интересуется 17-летним Камавинга из «Ренна»

    Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга стал трансферной целью «Барселоны».

    По информации Sport.es, каталонский клуб ищет хавбека, похожего по стилю игры на Яя Туре, и француз подходит под оговоренные характеристики.

    При этом сообщается, что «Барса» не собирается переплачивать за 17-летнего футболиста, которым также интересуются «Реал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

    • Рыночная стоимость Камавинга – 42 миллиона евро.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Ренн» 36 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1022

      FENIX-SL 1 час назад

      руки прочь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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