Аджоев – о штрафе «Арсенала» за баннер в поддержку Терешковой: «Это не отменяет тот факт, что она великая женщина»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал решение КДК РФС оштрафовать клуб на 50 тысяч рублей за баннер на матче РПЛ против «Рубина» (0:1).

«Штраф? Есть пункт регламента, в котором указано, что нельзя проносить несогласованные баннеры.Ничего страшного. Оштрафовали и оштрафовали. Все хорошо. Это не отменяет тот факт, что Валентина Терешкова – великая женщина, – заявил Аджоев.