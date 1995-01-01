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    Аджоев – о штрафе «Арсенала» за баннер в поддержку Терешковой: «Это не отменяет тот факт, что она великая женщина»

    Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал решение КДК РФС оштрафовать клуб на 50 тысяч рублей за баннер на матче РПЛ против «Рубина» (0:1).

    «Штраф? Есть пункт регламента, в котором указано, что нельзя проносить несогласованные баннеры.Ничего страшного. Оштрафовали и оштрафовали. Все хорошо. Это не отменяет тот факт, что Валентина Терешкова – великая женщина, – заявил Аджоев.

    • Болельщики вывесили баннер в поддержку Валентины Терешковой – «Валя, ты просто космос».
    • Бывшая летчица-космонавт предложила внести поправку о снятии ограничения президентских сроков.

    Источник: News.ru

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2516

      Борат 1 час назад

      ну раз великая, то в мавзолей её - к ленину под бок !
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +482

      Бан 1 час назад

      Величие не отменяет гнилость.
      История знает немало негодяев бывших в чем-то Великими.

      1
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      Рейтинг: +1754

      alarm 1 час назад

      если бы она предложила обнулить все липовые чемпионства свинятника - тогда да.

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