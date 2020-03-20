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  • Аджоев – о штрафе «Арсенала» за баннер в поддержку Терешковой: «Это не отменяет тот факт, что она великая женщина»

Аджоев – о штрафе «Арсенала» за баннер в поддержку Терешковой: «Это не отменяет тот факт, что она великая женщина»

20 марта 2020, 11:04
5

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал решение КДК РФС оштрафовать клуб на 50 тысяч рублей за баннер на матче РПЛ против «Рубина» (0:1).

«Штраф? Есть пункт регламента, в котором указано, что нельзя проносить несогласованные баннеры.Ничего страшного. Оштрафовали и оштрафовали. Все хорошо. Это не отменяет тот факт, что Валентина Терешкова – великая женщина, – заявил Аджоев.

  • Болельщики вывесили баннер в поддержку Валентины Терешковой – «Валя, ты просто космос».
  • Бывшая летчица-космонавт предложила внести поправку о снятии ограничения президентских сроков.

Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига Арсенал Аджоев Гурам
Комментарии (5)
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Бан
1584694413
Величие не отменяет гнилость. История знает немало негодяев бывших в чем-то Великими.
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САДЫЧОК
1584704867
...она великая как положительно-так и отрицательно!
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vladimir-7
1584718746
В.Терешкова в народе была уважаемой, а стала презираемой и всё из-за нескольких строчек, прочитанных (по просьбе ВВП, через Володина) против своего народа.
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Рубинище
1584895735
выгнать клуб из РПЛ за такую поддержку.
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