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    Сейду Думбия расторг контракт со «Сьоном» и готов вернуться в Россию

    Жан-Бернар Бейтризон, агент форварда Сейду Думбия, сообщил об уходе своего клиента из «Сьона» и его готовности перейти в российский клуб.

    «Все контракты с ведущими игроками расторгнуты, в том числе с Сейду. Он был бы заинтересован в возвращении в Россию», – сказал агент.

    • По информации швейцарской газеты Blick, «Сьон» добивался снижения зарплаты для футболистов из-за пандемии коронавируса.
    • С игроками, отказавшими клубу, были расторгнуты контракты.
    • Думбия ранее выступал за ЦСКА (с 2010 по 2014 год, а также первая половина сезона-2015/16), суммарно провел 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 ассистов.

    Источник: ТАСС

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    19.03.2020 22:49
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7486

      BRO_football 30 минут назад

      Пусть тряхнёт стариной и покажет Чалову и Шкурину как надо в футбол играть!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8717

      parevg 1 час назад

      В 32 года, разве что в ФНЛ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2503

      Борат 1 час назад

      Ему сколько лет сейчас ? За сорокет точно перевалило... гыгы

      0
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      Рейтинг: +1022

      FENIX-SL > Борат 13 минут назад

      По внешнему виду уже давно)

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      Рейтинг: +3052

      InterMilLano1908 1 час назад

      Явно лучше бичалова будет

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