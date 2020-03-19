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  • Сейду Думбия расторг контракт со «Сьоном» и готов вернуться в Россию

Сейду Думбия расторг контракт со «Сьоном» и готов вернуться в Россию

19 марта 2020, 22:49
15

Жан-Бернар Бейтризон, агент форварда Сейду Думбия, сообщил об уходе своего клиента из «Сьона» и его готовности перейти в российский клуб.

«Все контракты с ведущими игроками расторгнуты, в том числе с Сейду. Он был бы заинтересован в возвращении в Россию», – сказал агент.

  • По информации швейцарской газеты Blick, «Сьон» добивался снижения зарплаты для футболистов из-за пандемии коронавируса.
  • С игроками, отказавшими клубу, были расторгнуты контракты.
  • Думбия ранее выступал за ЦСКА (с 2010 по 2014 год, а также первая половина сезона-2015/16), суммарно провел 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 ассистов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Думбия Сейду
Комментарии (15)
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InterMilLano1908
1584648585
Явно лучше бичалова будет
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BRO_football
1584652654
Пусть тряхнёт стариной и покажет Чалову и Шкурину как надо в футбол играть!
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vladimir-7
1584680869
Думбия переговорит с Гинером и Бабаевым и если по зарплате смогут договориться, то 2—3 года поиграет в ЦСКА. Ему не нужно 90 мин. бегать и добывать мяч, будут на него играть полузащитники, а уж он-то забьет.
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CSKA57
1584686425
ЦСКА, лови момент! Хоть этого не упустите!
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Из Твери Леха
1584689282
50 летний Думбия усилит любой клуб РПЛ, да еще и гонку бомбардиров выиграет.
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portero
1584696889
Приоритет Слуцкий или ЦСКА? Ведь у него совсем неплохо получалось...
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Nerlinger
1584699316
ЦСКА бери этого свободного агента! Хоть Чалова в футбол научит играть!!!
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Валерий1965
1584726271
Не удивлюсь, что появится ещё один гражданин РФ)))))
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zigbert
1584729963
Может тряхнет еще стариной?
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ZENIT***
1584792105
А почему бы и нет!? Я так думаю ещё годик сможет позажигать,а там как пойдет.
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