Сейду Думбия расторг контракт со «Сьоном» и готов вернуться в Россию

Жан-Бернар Бейтризон, агент форварда Сейду Думбия, сообщил об уходе своего клиента из «Сьона» и его готовности перейти в российский клуб.

«Все контракты с ведущими игроками расторгнуты, в том числе с Сейду. Он был бы заинтересован в возвращении в Россию», – сказал агент.