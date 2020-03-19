Сейду Думбия расторг контракт со «Сьоном» и готов вернуться в Россию

Жан-Бернар Бейтризон, агент форварда Сейду Думбия, сообщил об уходе своего клиента из «Сьона» и его готовности перейти в российский клуб.
«Все контракты с ведущими игроками расторгнуты, в том числе с Сейду. Он был бы заинтересован в возвращении в Россию», – сказал агент.
- По информации швейцарской газеты Blick, «Сьон» добивался снижения зарплаты для футболистов из-за пандемии коронавируса.
- С игроками, отказавшими клубу, были расторгнуты контракты.
- Думбия ранее выступал за ЦСКА (с 2010 по 2014 год, а также первая половина сезона-2015/16), суммарно провел 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 ассистов.
Источник: ТАСС