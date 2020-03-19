Селихов в мае вернется к тренировкам в общей группе «Спартака»

Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский рассказал, когда сможет вернуться к полноценным тренировкам вратарь Александр Селихов.

«Саша – большой молодец. Реабилитация идет очень хорошо, даже опережаем чуть-чуть график. По нашему плану, исходя из рекомендаций оперирующего хирурга он должен был присоединиться в середине июня. Но исходя из того, что видим сейчас, Селихов в начале или середине мая сможет полностью тренироваться в общей группе», – сказал Бутовский.

В сентябре Селихов травмировал ахиллово сухожилие на правой ноге.

25-летнему футболисту пришлось перенести операцию.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.

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