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  • Селихов в мае вернется к тренировкам в общей группе «Спартака»

Селихов в мае вернется к тренировкам в общей группе «Спартака»

19 марта 2020, 09:45
3

Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский рассказал, когда сможет вернуться к полноценным тренировкам вратарь Александр Селихов.

«Саша – большой молодец. Реабилитация идет очень хорошо, даже опережаем чуть-чуть график. По нашему плану, исходя из рекомендаций оперирующего хирурга он должен был присоединиться в середине июня. Но исходя из того, что видим сейчас, Селихов в начале или середине мая сможет полностью тренироваться в общей группе», – сказал Бутовский.

  • В сентябре Селихов травмировал ахиллово сухожилие на правой ноге.
  • 25-летнему футболисту пришлось перенести операцию.
  • «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.

Тиль к началу апреля восстановится от мышечной травмы

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр
Комментарии (3)
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oyabun
1584607421
Очень долго восстанавливается, но теперь торпиться и некуда. Здоровья Саше и возвращения хорошей формы.
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Plyash
1584622043
Санёк,выздоравливай,мы ждём тебя.
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