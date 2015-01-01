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    Селихов в мае вернется к тренировкам в общей группе «Спартака»

    Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский рассказал, когда сможет вернуться к полноценным тренировкам вратарь Александр Селихов.

    «Саша – большой молодец. Реабилитация идет очень хорошо, даже опережаем чуть-чуть график. По нашему плану, исходя из рекомендаций оперирующего хирурга он должен был присоединиться в середине июня. Но исходя из того, что видим сейчас, Селихов в начале или середине мая сможет полностью тренироваться в общей группе», – сказал Бутовский.

    • В сентябре Селихов травмировал ахиллово сухожилие на правой ноге.
    • 25-летнему футболисту пришлось перенести операцию.
    • «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.

    Тиль к началу апреля восстановится от мышечной травмы

    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 09:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +22059

      oyabun 13 минут назад

      Очень долго восстанавливается, но теперь торпиться и некуда. Здоровья Саше и возвращения хорошей формы.

      0
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      Рейтинг: +2462

      Борат 48 минут назад

      семинольный пригодится спартаку в пердиве !
      гыгы

      0
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