Экс-игрок «Милана» Кутузов: «Больницы в Италии переполнены. Много критики в адрес правительства, которое снижало затраты на медицину»

Бывший нападающий «Милана» Виталий Кутузов рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в Италии.

«Такую Италию вы давно не видели и, думаю, еще долго не увидите. Пустые улицы, все закрыто, движение минимальное. Сейчас прошелся по делам — встретил всего двух человек по дороге. Прямого запрета выходить из дома нет, но такова рекомендация. Если нет необходимости по работе или ради здоровья близких, то просят воздержаться от выхода из дома. Также от собраний в больших компаниях, от мероприятий — даже дружеских, от нахождения с кем-то на расстоянии меньше одного метра. Поход в магазин или по делам лучше делать одному, без семьи.

В магазины вход свободный, но один. Поэтому собираются очереди, пускают по 4–5 человек. Чтобы в магазине было достаточно свободно, был воздух. И не образовывалось скопления людей. Очереди в магазины человек по 20, все стоят в метре друг от друга, минут за пять заходишь внутрь, а там вообще никого. Быстро купил, что надо, и вышел через другой вход. Ажиотажа нет, продукты все есть.

Больницы переполнены, поэтому просят людей, у которых просто кашель и небольшая температура, оставаться дома. Их здоровью ничто не угрожает. Насколько я понял, вирус коварный, у каждого проявляется по-разному. Сложно в таком потоке понять, у кого простая простуда, а кому действительно нужна срочная помощь. В этом есть проблема.

Много критики в адрес правительства, в последние годы оно снижало затраты на медицину. Сложно сказать, насколько критика оправдана. Мне местная медицина виделась сбалансированной и находящейся на достаточно серьезном уровне. По сравнению даже с другими европейскими странами. Но к происходящему сейчас сложно было подготовиться на 100 процентов», — цитирует Кутузова «Матч ТВ».