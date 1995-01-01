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    «Локомотив» ни разу не проиграл, если Крыховяк забивал в матче

    В матче 22-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1) полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк забил гол. Это значит, что москвичи продолжили серию без поражений в тех играх, где поляк отличался.

    Всего таких матчей было 11 (включая прошлый сезон). Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года.

    • До «Локомотива» поляк принадлежал «ПСЖ».
    • Москвичи в РПЛ идут вторыми.
    • Чемпионат России приостановлен как минимум до апреля из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:43
    Комментарии4
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      Рейтинг: +337

      кто там 1 час назад

      Крыха топ!
      Не болею за локо и их купленное чемпионство, но их трансферная политика топ!
      Урвать Крыху за 18 илн и ещё сейчас Мариу, снимаю шляпу, красавцы, это не малком за 40.

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      ...
      Рейтинг: +3728

      vladik12 > кто там 39 минут назад

      Почему чемпионство купленное?

      1
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      Рейтинг: +2427

      Борат > кто там 39 минут назад

      на малкома за 40 ещё посмотрим, а за 18 есть тилль и крал !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +601

      O-Z > кто там 22 минуты назад

      Ты сейчас хотел задеть или похвалить?! Твоей логики не понять или ты олень который даже не продаётся.

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