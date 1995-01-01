«Локомотив» ни разу не проиграл, если Крыховяк забивал в матче

В матче 22-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1) полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк забил гол. Это значит, что москвичи продолжили серию без поражений в тех играх, где поляк отличался.

Всего таких матчей было 11 (включая прошлый сезон). Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года.