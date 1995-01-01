«Локомотив» ни разу не проиграл, если Крыховяк забивал в матче

Крыха топ!
Не болею за локо и их купленное чемпионство, но их трансферная политика топ!
Урвать Крыху за 18 илн и ещё сейчас Мариу, снимаю шляпу, красавцы, это не малком за 40.
В матче 22-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1) полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк забил гол. Это значит, что москвичи продолжили серию без поражений в тех играх, где поляк отличался.
Всего таких матчей было 11 (включая прошлый сезон). Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года.
- До «Локомотива» поляк принадлежал «ПСЖ».
- Москвичи в РПЛ идут вторыми.
- Чемпионат России приостановлен как минимум до апреля из-за пандемии коронавируса.