Медведев: «Используем возможности мужского «Зенита» для роста интереса к женскому футболу»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал создание женской команды в петербургском клубе.

«Уверен, что в нашей стране, где футбол так любят, женский футбол имеет большой потенциал, который нам еще предстоит развить. У нас много планов, и важно, чтобы они не оставались на бумаге. Необходимо развивать все составляющие женского футбола: инфраструктуру, систему подготовки спортсменок, стандарты проведения соревнований, судейство, условия для зрителей, маркетинг — все это приведет и девчонок в секции, и болельщиков на трибуны.

Создание женских команд в системе крупных клубов не может не привлечь внимание болельщиков, а также поможет футболисткам готовиться с помощью всей необходимой инфраструктуры. Женская команда «Зенит» — часть нашей зенитовской системы. На «Газпром Арене» прошла презентация команды, в которой участвовало руководство «Зенита» и легенда клуба Андрей Аршавин. Мы будем использовать все возможности мужского футбольного клуба, чтобы интерес к женскому футболу в целом и к нашей команде в частности постоянно рос. Предполагаем, что определенный ажиотаж вызовут и матчи с принципиальными соперниками основного «Зенита».

Уверен, появление женских футбольных команд даст большой толчок развитию женской футбольной лиги. Для этого нужна консолидация усилий всех: клубов, Российского футбольного союза, международных организаций. Самое главное — показать привлекательность этого вида спорта массам. Спрос рождает предложение. Чем больше будет футбольных секций, тем быстрее мы увидим результат. В планах у нас есть проект создания женского направления в академии «Зенита». Будет и молодежная команда — это требование РФС. Должна быть выстроена вертикаль «с детства до профессионального футбола».

База большого клуба позволяет команде пользоваться всей необходимой инфраструктурой, тренерскими наработками и опытом, разного рода поддержкой. Поэтому, конечно, создание женских команд в городах, где уже есть большой мужской футбольный клуб, как в случае с «Зенитом», существенно повышает шансы женской команды на успех. Создать команду на новом месте гораздо тяжелее.

Мы верим, что у женского футбола есть реальное будущее. Думаем, что эта игра вполне может перерасти из развлечения «для своих» во что-то более массовое. Но для этого, конечно, всему миру придется проделать огромную работу. И начать, как обычно, стоит с себя. Так что рекомендуем отбросить все предрассудки касательно девушек в футболе и обратить на игру внимание. Ведь любое появление болельщиков на трибунах и делает вид спорта популярнее. И именно этого сейчас не хватает для того, чтобы побороть основные проблемы», – сказал Медведев в интервью GQ.

«Зенит» объявил о создании женского футбольного клуба