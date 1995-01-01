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    Президент «Урала»: «Других вариантов, кроме приостановления РПЛ, просто не было»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение РФС о приостановке РПЛ до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

    «Это решение властей. Все понимают, что ситуация очень серьезная. Других вариантов, кроме приостановления РПЛ, просто не было. Мы же говорим о жизни людей, болельщиков, футболистов. Никаких нареканий не было. Нашими футбольными клубами руководят умные люди, которые понимают сложившуюся ситуацию. У нас есть два возможных варианта тренировочных процессов. Завтра соберемся с командой, тренерским штабом. Будем решать, что делать в этой ситуации», — сказал Иванов.

    ❌ РФС объявил о приостановке РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

    Источник: «Чемпионат»

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