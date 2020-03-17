Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Урала»: «Других вариантов, кроме приостановления РПЛ, просто не было»

Президент «Урала»: «Других вариантов, кроме приостановления РПЛ, просто не было»

17 марта 2020, 17:24

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение РФС о приостановке РПЛ до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

«Это решение властей. Все понимают, что ситуация очень серьезная. Других вариантов, кроме приостановления РПЛ, просто не было. Мы же говорим о жизни людей, болельщиков, футболистов. Никаких нареканий не было. Нашими футбольными клубами руководят умные люди, которые понимают сложившуюся ситуацию. У нас есть два возможных варианта тренировочных процессов. Завтра соберемся с командой, тренерским штабом. Будем решать, что делать в этой ситуации», — сказал Иванов.

❌ РФС объявил о приостановке РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+