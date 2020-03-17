Президент «Урала»: «Других вариантов, кроме приостановления РПЛ, просто не было»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение РФС о приостановке РПЛ до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

«Это решение властей. Все понимают, что ситуация очень серьезная. Других вариантов, кроме приостановления РПЛ, просто не было. Мы же говорим о жизни людей, болельщиков, футболистов. Никаких нареканий не было. Нашими футбольными клубами руководят умные люди, которые понимают сложившуюся ситуацию. У нас есть два возможных варианта тренировочных процессов. Завтра соберемся с командой, тренерским штабом. Будем решать, что делать в этой ситуации», — сказал Иванов.

❌ РФС объявил о приостановке РПЛ, ФНЛ и ПФЛ